У Литві не вірять у добровільність заяви Тихановської з закликом припинити протести в Білорусі

У Литві, до якої перебралася кандидатка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська, чільні посадовці держави не вірять у добровільність її оприлюдненої в Білорусі відеозаяви з закликом припинити протести проти оголошених результатів виборів і визнати «вибір народу».

Президент Литви Ґітанас Науседа вважає, що «жодна людина в здоровому глузді не повірить, що відеозаяви Тихановської були зроблені з її власної волі».

За його словами, це «ще один доказ того, які методи використовують, щоб зламати дух людини і народу». «Ці методи ми вже бачили останніми тижнями», – додав він у фейсбуці.

Як написав Науседа, тепер Тихановська має відійти від зазнаного шоку і фізичних випробувань.

«Литва завжди надаватиме притулок силам, які прагнуть будувати свободу і демократію. Цю ситуацію і останні події в Білорусі я обговорю сьогодні з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем», – заявив президент Литви.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус також говорив про те, що, на його думку, заява Світлани Тихановської з закликом припинити протести, оприлюднена раніше 11 серпня, була зроблена ще під час її перебування в Білорусі попереднього дня. Він додав, що ще не мав змоги поспілкуватися з Тихановською, яка прибула до Литви посеред ночі і на час його пресконференції ще відпочивала.

Міністр додав, що Литва надала Тихановській і її дітям житло і охорону.

«У неї не було особливого вибору, вона була вимушена залишити країну, і вона має нашу литовську візу для перебування терміном на рік без обмежень, тож вона скористалася цим вибором пізно вночі чи, радше, рано вранці… Вона в безпеці, в Литві, разом зі своєю родиною, і це зараз головне», – сказав Лінкявічус журналістам.

«Напевне, цей вибір був єдиним раціональним», – додав він.

Світлана Тихановська і її прихильники не визнають офіційних результатів президентських виборів у Білорусі, що відбулися 9 серпня – за ними вона отримала понад 10 відсотків голосів, а чинний президент Олександр Лукашенко понад 80 відсотків. 10 серпня вона пішла до Центральної виборчої комісії Білорусі, щоб оскаржити ці результати. Після семигодинного перебування там вона вийшла через інший вхід і, не попередивши свій штаб, посеред ночі прибула до Литви, куди вона раніше після погроз вивезла своїх дітей.

За словами представників штабу Тихановської, в будівлі ЦВК вона зазнала значного тиску, і саме там була змушена зачитати з папірця своє звернення до демонстрантів, що «народ Білорусі зробив свій вибір» і що вона просить поважати закон, не протистояти міліції і не виходити на площі. Цей запис оприлюднили провладні телеграм-канали в Білорусі 11 серпня, коли вона була вже в Литві.

Тим часом від вечора 9 серпня, коли ЦВК Білорусі оголосила свої перші офіційні результати, в Мінську й десятках інших міст країни спалахнули протести, які тривають і далі, відбувалися сутички з силовиками. Міліція і внутрішні війська жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки. За дві доби затримали близько п’яти тисяч людей, точна кількість постраждалих серед цивільних громадян невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в перебігу сутичок постраждали 60 співробітників міліції і один військовослужбовець.

Принаймні одна людина загинула, її імені в МВС не називають. Провладні медіа назвали загиблого «злочинцем, засудженим за вбивство». За даними інтернет-видання Tut.by, жителі Мінська несуть квіти на місце загибелі протестувальника.