Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська записала відеозвернення після виїзду з Білорусі.

На відео під назвою «Я поїхала до дітей | Світлана Тихановська» на YouTube-каналі «Страна для жизни» її чоловіка та незареєстрованого кандидата в президенти Сергія Тихановського вона зізнається: «думала, що вся ця кампанія мене дуже сильно загартувала й дала мені стільки сил, що я витримаю все».

«Але, напевно, я так і залишилася тією слабкою жінкою, якою була спочатку. Я ухвалила дуже складне для себе рішення. Його я ухвалила абсолютно самостійно. Ні друзі, ні рідні, ні штаб, ні Сергій жодним чином на нього не могли повпливати. Я знаю, що багато мене зрозуміють, багато засудять, багато зненавидять. Не дай Боже опинитися перед таким вибором, перед яким опинилася я», – сказала Тихановська.

Вона закликала людей берегти себе, оскільки «жодне життя не вартує того, що зараз відбувається».

«Діти – це найважливіше, що є в нашому житті», – підсумувала Тихановська.

У Білорусі 9 серпня відбулися вибори президента. Центральна виборча комісія країни повідомила, що, за попередніми даними, чинний президент Олександр Лукашенко набрав близько 80% голосів. Він балотувався на шостий термін поспіль. Супротивники президента не визнають результатів виборів.

Після голосування у білоруських містах спалахнули протести, які супроводжуються сутичками з правоохоронцями та масовими затриманнями.

Зранку 11 серпня литовський міністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс повідомив, що основна опонентка Лукашенка на виборах Світлана Тихановська прибула до Литви.