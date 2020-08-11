Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
11 серпня 2020, Київ 10:01
Новини | Міжнародні

Міністр Лінкявічюс: Тихановська в безпеці, вона в Литві

Тихановська виїхала з Білорусі

Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська прибула до Литви, повідомив литовський міністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс у Twitter.

«Світлана Тихановська в безпеці. Вона в Литві», – написав Лінкявічюс.

У Білорусі 9 серпня відбулися вибори президента. Центральна виборча комісія країни повідомила, що, за попередніми даними, чинний президент Олександр Лукашенко набрав близько 80% голосів. Він балотувався на шостий термін поспіль. Супротивники президента не визнають результатів виборів.

Після виборів у білоруських містах спалахнули протести, які супроводжуються сутичками з правоохоронцями та масовими затриманнями.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG