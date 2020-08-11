Соратниця Тихановської: її звернення, ймовірно, було записане у ЦВК Білорусі і під тиском

Соратниця кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської Марія Колесникова на пресконференції в Мінську 11 серпня висловила припущення, що Тихановська записала відеозвернення із закликом до громадян відмовитися від акцій протесту під тиском представників силових структур.

Тихановська в ніч на 11 серпня залишила Білорусь і зараз перебуває в Литві. Вона опублікувала відео, в якому говорить, що зробила складний вибір і виїхала з країни, де йдуть протести проти офіційних підсумків президентських виборів, заради дітей. Пізніше в інтернеті з’явилося ще одне відео з Тихановською, в якому вона зачитує роздрукований текст із закликом до громадян Білорусі утриматися від вуличних акцій протесту.

За словами Марії Колесникової, друге звернення, цілком ймовірно, записано в будівлі Центрвиборчкому Білорусі, де Тихановська була напередодні, і де на неї, ймовірно, чинили тиск представники силових структур.

Колесникова розповіла, що Тихановська 10 серпня поїхала в ЦВК подавати скаргу на офіційні підсумки виборів, згідно з якими переміг чинний президент Олександр Лукашенко.

Як стверджує Колесникова, Тихановську запросили до кабінету голови ЦВК Лідії Єрмошиної, проте сама Єрмошина вийшла, залишивши Тихановську наодинці з «двома високопоставленими представниками силових структур».

Їхня розмова тривала три години, причому в якийсь момент до кабінету заходили люди з відеоапаратурою. Колесникова робить висновок, що звернення Тихановської було записане саме в кабінеті Єрмошиної і стало результатом тиску чи погроз.

У ЦВК Білорусі заяву Колесникової поки що не коментували.

Чоловік Світлани Тихановської зараз перебуває в СІЗО в Білорусі за звинуваченням в підготовці заворушень. Її діти перебувають за кордоном.

Раніше журналісти і користувачі соцмереж звернули увагу на схожість інтер’єру приміщення, в якому записано відео з Тихановською, і кабінету Єрмошиної.

Колесникова підкреслила, що сама вона залишається в Білорусі. Вона сказала, що розуміє мотиви Тихановської і не засуджує її. Штаб кандидата продовжує роботу. У ЦВК Білорусі 11 серпня підтвердили, що скаргу Тихановської взяли до розгляду.

Про те, що Тихановська перебуває в Литві, першим вранці 11 серпня повідомив голова МЗС Литви Лінус Лінкявічюс.

Разом із кандидаткою в Литву виїхала її помічниця Марія Мороз, яка раніше була затримана білоруською міліцією.

Тихановська була головною суперницею Лукашенка на виборах, що відбулися 9 серпня. ЦВК оголосила про перемогу Лукашенка, але Тихановська на наступний день заявила, що не визнає офіційні підсумки і вважає переможцем виборів себе.

Два дні в Мінську та інших містах Білорусі тривають акції протесту, які жорстко придушує ОМОН і спецназ. Рахунок затриманих йде на тисячі, постраждалих – як мінімум на десятки. За офіційними даними, одна людина загинула.