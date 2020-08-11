Кандидат у президенти США Байден: народ Білорусі вимагає, щоб його голос почули

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден зробив спеціальну заяву щодо подій у Білорусі.

«Після 26 років систематичних репресій при авторитарному режимі Олександра Лукашенка народ Білорусі вимагає, щоб його голос був почутий. Після президентських виборів, затьмарених фальсифікаціями, громадяни, які мирно протестують, вимагаючи точного підрахунку голосів, зіткнулися з поліцією, яка застосувала світлошумові гранати, сльозогінний газ і гумові кулі. Режим Лукашенка відключив доступ до інтернету, заарештував протестувальників і незалежних журналістів і спробував змусити замовкнути іноземних спостерігачів. Все це не відповідає діям політичного лідера, переконаного у своїй перемозі на чесних виборах. Але завдяки відважним громадянам – журналістам, активістам і простим людям, які задокументували ці екстраординарні події, ми знаємо правду про напади режиму на демократію», – мовиться у заяві Байдена.

Він висловив підтримку тим, хто закликає до прозорого і точного підрахунку голосів на виборах у Білорусі та звільнення всіх політичних в’язнів.

«Я також закликаю президента Лукашенка поважати права мирних демонстрантів і утримуватися від подальшого насильства. Моя адміністрація ніколи не відмовиться від захисту демократії і прав людини, і ми будемо працювати з нашими демократичними союзниками і партнерами, щоб говорити єдиним голосом і вимагати поваги цих прав», – наголосив Байден.

У Білорусі 9 серпня відбулися вибори президента. Центральна виборча комісія країни повідомила, що, за попередніми даними, чинний президент Олександр Лукашенко, який балотувався на шостий термін поспіль, набрав більшість голосів. Супротивники чинної влади не визнають таких оголошених результатів.

Результати виборів викликали ввечері 9 серпня протести в білоруських містах. Навіть за офіційними даними Міністерства внутрішніх справ країни, такі протести відбулися в 33 містах, було затримано близько 3 тисяч осіб, із них близько 1 тисячі в столиці Мінську.