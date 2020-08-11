У Білорусі поширюють відео: Тихановська з папірця читає звернення із проханням не виходити на акції

У Білорусі поширюють нове відеозвернення кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської, на якому вона, читаючи з аркуша, закликає своїх прихильників припинити акції протесту.

«Я, Світлана Тихановська, дякую вам за участь у виборах глави держави. Народ Білорусі зробив свій вибір. Із вдячністю і теплотою я звертаюся до всіх громадян, які підтримували мене весь цей час. Білоруси, я закликаю вас до розсудливості і поваги закону. Я не хочу крові і насильства. Я прошу вас не протистояти міліції, не виходити площі, щоб не наражати на свої життя на небезпеку. Бережіть себе і своїх близьких», – прочитала Тихановська текст звернення.

Коли воно було зроблене – до чи після її від’їзду з Білорусі в Литву – наразі незрозуміло. На відео Тихановська сидить біля закритого шторами вікна і беземоційно зачитує текст. Штаб Тихановської про це звернення нічого не повідомляв.

Про те, що Світлана Тихановська перебуває в Литві, вранці 11 серпня повідомив у твітері голова литовського МЗС Лінас Лінкявічюс.

Пізніше у відеозверненні, опублікованому на Youtube-каналі її арештованого чоловіка, Тихановська заявила, що поїхала до дітей. «Багато хто мене зрозуміє, багато хто – засудить, багато – зненавидять», – сказала вона, заявивши, що зробила свій вибір на користь своїх дітей.

Вчора Світлана Тихановська подала скаргу на результати президентських виборів 9 серпня в ЦВК Білорусі. Вона провела в будівлі ЦВК три години. За інформацією штабу кандидатки, на неї чинився тиск, було заявлено про неприпустимість «дій і заяв, що ведуть до масових заворушень».

На президентських виборах у Білорусі 9 серпня, за офіційними даними, Тихановська набрала 10,09 відсотка, чинний президент Олександр Лукашенко 80,08 відсотка. Підсумкова явка виборців склала 84,17 відсотка. Опозиція оскаржує ці дані.

На вулиці Мінська й інших білоруських міст виходять люди, незгодні з результатами виборів. Їх жорстоко розганяють силовики.