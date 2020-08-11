Чи можна порівняти ситуацію в Білорусі з Євромайданом? (Світова преса)

Думки деяких провідних міжнародних експертів щодо ситуації у Білорусі містить матеріал на сайті Atlantic Council .

The Wall Street Journal публікує відповідь голови наглядової ради благодійного фонду «Меморіал Голокосту «Бабин Яр» Натана Щаранського на нещодавню статтю Владислава Давідзона про діяльність меморіального центру.

Стаття Bloomberg акцентує увагу на тому, чому нова російська вакцина від коронавірусу може бути небезпечною.

Матеріал на сайті американського аналітичного центру Atlantic Council містить думки деяких провідних міжнародних експертів щодо виборів та протестів у Білорусі.

Поки що порівнювати ситуацію в Білорусі з Євромайданом в Україні зарано, переконана Мелінда Герінґ, заступниця директора Євразійського центру «Атлантичної ради».

Попри схожу мотивацію, «поліцейська держава» у Білорусі набагато сильніша, ніж в Україні, зазначає вона, водночас громадянське суспільство та вільні ЗМІ слабкіші.

«Ще п’ять років диктатури»

«На жаль, я очікую той самий старий цикл, який ми бачили вже безліч разів у Білорусі: масові шахрайства, насильство та швидке засудження на Заході, що супроводжувалося цілковитою тишею. Я сподіваюся, що я помиляюся, але боюся, що ми дивимося на ще п’ять років диктатури в Білорусі», – зазначає експертка.

Автор статті Пітер Дікінсон зауважує, що одне з основних занепокоєнь – те, як Заходу варто реагувати на ці події. «Дилема залишається все тією ж самою: якщо тиск буде занадто великим, ми ризикуємо тим, що Лукашенко шукатиме захисту у російського президента Володимира Путіна, і Білорусь втрачатиме суверенітет. Якщо ж примирення з ситуацією буде надто очевидним, то ми ризикуємо дозволити диктаторові встановлювати умови нашої взаємодії», – переконаний він.

«Нова ера»

«Те, що відбулося 9 серпня, здавалося найтемнішим днем в історії сучасної Білорусі, але це також може означати початок нової ери для країни», – говорить білоруська журналістка Ганна Любакова. Лукашенко, який показав, що готовий вдаватися до використання силових методів, можливо, офіційно і був оголошений переможцем, «але він зараз – на хиткій землі», вважає вона.

Старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Ослунд припускає, що «режим видається застарілим і виснаженим», а попереду видніються «масові акції протесту, враховуючи можливий національний страйк. Сумнівно, що Лукашенко їх переживе».

У Білорусі 9 серпня відбулися вибори президента. Центральна виборча комісія країни повідомила, що, за попередніми даними, чинний президент Олександр Лукашенко набрав близько 80% голосів. Він балотувався на шостий термін поспіль. Супротивники президента не визнають результатів виборів.

Після голосування у білоруських містах спалахнули протести, які супроводжуються сутичками з правоохоронцями та масовими затриманнями.

Американська газета The Wall Street Journal публікує відповідь голови наглядової ради благодійного фонду «Меморіал Голокосту «Бабин Яр» Натана Щаранського на нещодавню статтю Владислава Давідзона про діяльність меморіального центру. (Ознайомитися детально із точкою зору Давідсона можна тут).

«Трагедія Бабиного Яру символізує долю близько 1,5 мільйона євреїв, розстріляних на теренах Східної Європи в часи Голокосту. Ця історія залишалася незафіксованою в історичних записах упродовж десятиліть, оскільки радянська влада намагалася стерти згадки про страждання євреїв. Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» вшанує пам’ять десятків тисяч євреїв, українців та усіх людей, які були розстріляні у Бабиному Яру на околиці Києва», – наголошує Щаранський і додає, що йому було «боляче читати статтю Давідзона», яку газета The Wall Street Journal опублікувала 10 липня.

На думку Щаранського, який очолює наглядову раду Меморіалу з 2016 року, той матеріал, що мав заголовок «Український «Діснейленд Голокосту», «намагається очорнити напрямок руху Меморіального центру». До складу ради, наголошує автор, входять «визначні лідери», серед яких колишній сенатор США Джо Ліберман та перший президент України Леонід Кравчук. Проєкт підтримав і чинний президент України Володимир Зеленський, додає автор.

Щаранський зазначає: Меморіал реалізує 15 дослідницьких проєктів, при цьому виявлені раніше невідомі жертви, а «нові усні свідчення та архівні знахідки проливають світло на втрачені історії життів», тож «спекуляції щодо формування концепції Меморіалу залишаються спекуляціями». За словами Щаранського, процес планування повністю прозорий і доступний в інтернеті.

Наголошуючи на важливості проєкту, автор статті зауважує, що його створення «дуже важливе для тих, хто народився і виріс в Україні, і для євреїв, чию ідентичність радянська влада намагалася знищити».

Чи безпечна російська вакцина?

Президент Росії Володимир Путін заявив про реєстрацію «першої у світі» вакцини від коронавірусу. Низка ЗМІ вже деякий час висловлює сумніви щодо безпечності її використання, зокрема Bloomberg.

Відкласти реєстрацію вакцини напередодні закликала Асоціація організацій клінічних досліджень, що об'єднує фармкомпанії і дослідницькі організації.

Менш ніж 100 людей офіційно отримали щеплення проти епідемії до початку серпня, і його широке використання може бути небезпечним, наголосила асоціація.

«Скринька Пандори»

«Чому всі корпорації дотримуються правил, а російські – ні? Правила проведення клінічних випробувань написані кров’ю. Вони не можуть бути порушені, – сказала по телефону виконавчий директор асоціації Світлана Завідова. – Це скринька Пандори, і ми не знаємо, що буде з людьми, яким зробили ін’єкцію недоведеної вакцини», – додає вона.

Третю фазу тестування у Росії почали лише минулого тижня.

У ВООЗ минулого тижня наголосили, що вакцини повинні пройти всі етапи випробувань, перш ніж отримати ліцензію.

«Вони нічого не опублікували, – сказала Завідова про дослідження росіян. – Це суперечить решті світу. Існує стандарт публікації даних навіть щодо невдалих досліджень».