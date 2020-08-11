Путін оголосив про реєстрацію першої у світі вакцини від коронавірусу

Президент Росії Володимир Путін оголосив 11 серпня про реєстрацію в Росії першої вакцини від COVID-19. Таким чином, вона стала першою зареєстрованою вакциною від коронавирусной інфекції в світі.

Путін заявив про це, відкриваючи у вівторок нараду з членами російського уряду в Ново-Огарьово. Він також додав, що одна з його дочок випробувала на собі першу російську вакцину від коронавирусной інфекції, повідомляє Російська редакція Радіо Свобода з посиланням на російську агенцію новин ТАСС.

Раніше Федеральна служба з нагляду у сфері охорони здоров'я (Росздравнадзор, – ред.) не підтримала пропозицію Асоціації організацій з клінічних досліджень (АОКД), яка об'єднує російські фармацевтичні компанії, відкласти державну реєстрацію вітчизняної вакцини від COVID-19 до завершення третьої фази її клінічних випробувань.

Як повідомила російська агенція РБК, заступниця глави Росздоровнагляду Валентина Косенко, цією вакциною прищепили кілька сотень добровольців, у них не виникло серйозних небажаних реакцій на неї. «Вакцину не можна зареєструвати, поки не завершені дослідження, – ніхто не буде порушувати законодавство», – додала Косенко.

Вона зазначила, що на третій – післяреєстраційній – фазі досліджень вакцини у випробуваннях братимуть участь кілька тисяч добровольців, що допускається і в умовах пандемії. «Очевидно, що АОКД, не знаючи ніяких результатів, робить висновки», – вважає заступниця глави Росздоровнагляду.

Прискорена реєстрація вже не зробить Росію лідером в цій гонці, вона лише піддасть непотрібній небезпеці кінцевих споживачів вакцини, громадян РФ



Фармацевтичні компанії закликали МОЗ «не форсувати розробку» вакцини, оскільки в світі налічується 26 вакцин-кандидатів, причому шість з них тестують за участю тисяч і десятків тисяч осіб: «Прискорена реєстрація вже не зробить Росію лідером в цій гонці, вона лише піддасть непотрібній небезпеці кінцевих споживачів вакцини, громадян РФ».

Як розповів глава МОЗ Росії Михайло Мурашко, вакцина зареєстрована у вигляді розчину для ін'єкцій. Її вироблятимуть на двох майданчиках – центром імені Гамалії і компанією «Біннофарм». Першими її отримають медичні працівники та вчителі. Вакцинація медиків може початися в кінці серпня або вересні. Препарат надійде в обіг з 1 січня 2021 року.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, деякі московські медики і чиновники уряду Москви отримали пропозицію зробити щеплення від коронавирусної інфекції вакциною, яка ще не була зареєстрована. Серед тих, хто отримав запрошення зробити експериментальне щеплення, був заступник голови Громадської палати Москви, головний редактор «Еха Москви» Олексій Венедиктов. Він відмовився від вакцинації.