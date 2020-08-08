«Путіна у відставку!» – у російському Хабаровську відбулася п’ята за місяць багатотисячна акція

Чергова багатотисячна акція протесту відбулася в російському місті Хабаровськ 8 серпня. Традиційними гаслами ходи і мітингу є необхідність повернути до Хабаровського краю затриманого правоохоронними органами популярного ексгубернатора Сергія Фургала. Разом із ними лунають заклики, які виходять за межі регіону, такі, як «Путіна у відставку!», «Путін – ворог народу!», «Нам потрібна підтримка всієї країни!» тощо.

Акції протесту в Хабаровську тривають із 11 липня. По суботах збираються тисячі або й десятки тисяч людей, менш чисельні демонстрації, в яких беруть участь сотні людей, відбуваються щовечора.

За версією адміністрації Хабаровського краю, на площі перед будівлею регіонального уряду зібралися 2 800 людей. Під час ходи в Хабаровську протестувальники знову перекрили проїжджу частину. Автомобілісти підтримували їх і сигналили зі своїх машин.

Акції протесту відбулися також у Комсомольську-на-Амурі, Владивостоку та в інших містах.

Протести в Хабаровську почалися після арешту губернатора краю Сергія Фургала 9 липня за звинуваченням в організації вбивств 15 років тому. Він відкидає всі звинувачення.

Фургал – член партії ЛДПР, багато років був депутатом Держдуми, а в 2018 році переміг на губернаторських виборах представника «Єдиної Росії» В’ячеслава Шпорта.

Арешт Фургала пов’язували ще і з голосуванням щодо поправок до конституції, які дозволяють Володимиру Путіну залишатися на посаді президента ще на два терміни: явка в краї була однією з найгірших по країні.

Акції на його захист набули характеру виступів проти федерального центру і Володимира Путіна.