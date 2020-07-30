Протести в Хабаровському краї Росії: числа, реакції, провокації, український фактор

На Далекому сході Росії, у місті Хабаровську вже третій тиждень – із 11 липня – триває протест проти звільнення з посади й арешту популярного серед місцевих жителів губернатора Сергія Фургала. На його місце Москва призначила тимчасовим виконувачем обов’язків губернатора Хабаровського краю Михайла Дегтярьова.

Дегтярьов, який, як і його попередник, є членом партії ЛДПР Володимира Жириновського, відомий у Росії резонансними ініціативами. У Державній думі він ініціював заборону американського долара на території Росії, повернення гімну «Боже, царя храни», а також пропонував додати «Новоросію» до російської мапи.

З 11 липня в Хабаровську щодня відбуваються мітинги на підтримку Сергія Фургала.

Загалом протести тривали, станом на вечір середи за місцевим часом, уже 18 днів поспіль. У будні ввечері в центрі Хабаровська мітингують по кілька сотень людей, а по вихідних збираються десятки тисяч.

Чисельність останньої наразі акції на вихідні, 25 липня, оцінюють по-різному. Телеграм-канал «Місце події Хабаровськ» назвав цифру в 95 тисяч осіб. Прес-служба мерії заявила, що учасників було 6,5 тисячі. Більшість спостерігачів погоджується, що на протест вийшли «десятки тисяч» – можливо, це була наймасовіша акція за два тижні.

Висвітлювати протести – зась!

Місцевим журналістам заборонено висвітлювати протести на підтримку ексгубернатора Сергія Фургала. Про це, зокрема, розповіла колишня журналістка регіонального державного хабаровського телеканалу «Губернія» Олександра Теплякова в інтерв’ю блогерові Олександру Кімові. За її словами, в іншому разі працівникам холдингу погрожували звільненням.

«Коли співробітники прийшли в понеділок на роботу, від керівництва надійшла така інформація, що якщо ми покажемо це в ефірі, то всі двісті осіб, які працюють зараз на «Губернії», підуть на вулицю, тому що це буде наш останній прямий ефір», – повідомила журналістка.

«45% за і 17% проти – більше можна не рахувати»

Незважаючи на заборону повідомляти про ці події, все ж 83% росіян знають про протести в Хабаровську – це з’ясували соціологи російського незалежного «Левада-центру». 26% опитаних уважно стежать за тим, що відбувається на Далекому сході Росії. Майже 45% респондентів ставляться до учасників акцій «радше позитивно».

Політолог Костянтин Калачов в ефірі телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», розмірковував про вплив Хабаровська на настрої мешканців інших регіонів Росії, а також про те, чому відсутність лідера і «народний протест» у Хабаровську – одночасно сильний і слабкий бік того, що відбувається там.

Він порівнює становище в Хабаровську з подіями на Болотній площі в Москві 6 травня 2012 року (тоді на цій площі в центральній частині столиці Росії відбувся масовий протест проти інавгурації на черговий термін Володимира Путіна після його переобрання на посаду президента Росії; тоді десятки тисяч демонстрантів розігнали силовики, близько пів тисячі були затримані, кількадесят людей урешті були взяті під варту і поставлені під суд; частину засудили до кількох років реального позбавлення волі, ще частину до умовних термінів, декого з часом амністували – ред.) – тоді він працював в Ульяновській області на південному сході європейської частини Росії і мав можливість проводити опитування там. Тоді думки «за» підтримку тих протестів і «проти» неї розділились приблизно порівну, з невеликою перевагою на користь протестувальників. Нині ситуація інша, каже політолог: 45% із тих, кого опитали з «Левада-центру», підтримують протестувальників, 17% – не підтримують.

«Усе, решту цифр можна не розглядати: тільки 45% за і 17% проти. Не має значення, як люди будуть діяти, тому що протестні настрої і протестні дії – це не одне і те ж, – каже він, – але в будь-якому разі співчуття, яке зараз викликають мешканці Хабаровська, набагато перевищує відторгнення того, що вони роблять. І це означає, що країна змінилася», – вважає російський політолог.

«Проблема не в Фургалі»

За словами Костянтина Калачова, нинішні події в Хабаровському краї – це похідна від тієї політики, яку стосовно Далекого сходу проводить Кремль останні 20 років. «У 90-і роки Далекий схід вважав себе покинутим. Вони збудували своє власне життя, свої маленькі бізнеси, які були побудовані на тому, що ми їздимо в Китай, Південну Корею, Японію привозимо машини, щось продаємо, щось купуємо. А тепер федеральний центр (Москва – ред.) намагається запровадити там свої порядки. Що це означає? – запитує політолог. – Були свої банки, були свої мережеві крамниці, були свої губернатори, були свої мери. Тепер їм пропонують федеральні (центральні загальноросійські – ред.) банки, федеральні крамниці і федеральних губернаторів».

«Людям це не подобається. Проблема не в Фургалі – проблема в тому, що зіштовхнулися унітаризм і федералізація – два принципи. А Фургал був тільки запалом», – робить висновок російський політолог.

Свій погляд щодо подій на Далекому сході Росії висловлюють і деякі оглядачі з-за океану, які вважають, що протести у Хабаровську свідчать про зростання опозиційних настроїв по всій Росії.

Професор Тімоті Фрай із Колумбійського університету у США звертає увагу на те, що Хабаровський край – це єдиний суб’єкт російської федерації, де прокремлівська «Єдина Росія» не є партією при владі. «Кремль просто не може цього витерпіти. Тому вони вирішили піти на такий крок (поміняти губернатора – ред.). Опозиційні настрої в Хабаровському краї досить глибокі, є висока недовіра до Путіна, рейтинг Путіна значно нижчий за його рейтинг в інших областях», – зазначив американський професор у коментарі «Голосові Америки».

А от Джеймс Севідж із Університету Вірджинії у США звертає увагу й на те, що Кремль не вперше змінює людей на посадах губернаторів, утім, це вперше, коли росіяни так масово і гучно заявили про свою незгоду.

«Путін прибрав чимало людей за період перебування при владі, особливо в останні 10–15 років. Це були губернатори, яких замінювали іншими, змінювали мерів. Це закріплення влади не лише зараз відбувається, це вже тривалий час, просто ще один приклад. Але цей приклад дуже помітний, тому що попередній губернатор був популярним», – розповідає Джеймс Севідж, професор політології в Університеті Вірджинії.

Спроби дискредитувати протест

Самі ж мешканці Хабаровська уважно стежать ще й за тим, хто саме бере участь у протестах, бо, припускають вони, до міста приїхала велика кількість людей із інших регіонів і, на думку містян, це представники спецслужб, які хочуть дискредитувати протест. Одна з учасниць протесту Катерина Біяк розповіла телеканалові «Настоящее время», як у місті «вираховують» таких провокаторів.

«Тут дуже легко помітити, що людина не звідси: за словами, за манерою спілкування. На Далекому сході є специфічний говір, діалект. І коли живеш тут – цього не помічаєш, але коли приїжджаєш в інший регіон (Росії – ред.) – це дуже чутно, так часто говорять інші люди. Те ж саме – коли люди приїжджають із інших регіонів сюди, вони говорять по-іншому. Тому тут дуже швидко помічають немісцевих людей. І дійсно, дуже багато провокаторів, – каже Біяк. – Ми їх називаємо або провокаторами, або співробітниками Центру «Е» (Головного управління протидії екстремізмові МВС Росії – ред.), або якимись спецслужбами. В принципі, як мені здається, немісцеві – це ті люди, які, найімовірніше, виступають із боку спецслужб і з боку тих людей, у яких є завдання або придушити протест, або осідлати – якось дискредитувати».

Проблемою провокаторів на протестах у Хабаровському краї стурбований і Дмитро Дінзе, який раніше працював у російських міліції і прокуратурі, а в Україні він добре відомий як колишній адвокат політв’язнів Олега Сенцова і Володимира Балуха. Він розповів про професійних провокаторів, якими послуговується російська поліція.

«Що роблять ці провокатори? Як правило, вони вклинюються в колону або вклинюються в натовп, підходять близько до співробітників поліції, починають кричати на співробітників поліції, звинувачувати їх у будь-яких злочинах, правопорушеннях або просто демонструють негативне ставлення до них. І виходить ситуація, за якої ці співробітники поліції починають провокуватися певним чином або діяти так, як необхідно для того, щоб відреагувати на дії цих провокаторів», – розповідає Дінзе.

За його словами, зазвичай це не співробітники поліції, але люди, які спеціально підготовлені для здійснення таких певних дій. Ці люди готуються в надрах спецпідрозділів і дійсно мають чудову фізичну підготовку. Вони вивчають психологію і на певному рівні можуть впливати на дії тих чи інших людей. «Відповідно, звичайні співробітники поліції, які несуть службу, не знають про цих людей. Як правило, серед затриманих їх відразу відстежують і відпускають без складання будь-яких правових документів», – розповідає Дмитро Дінзе в інтерв’ю телеканалові «Настоящее время».

Провокатори-іноземці?

Схоже, тема провокаторів турбує не лише учасників протестів і тих, хто їм симпатизує. Втім, представники влади бачать у цій ролі зовсім іншу категорію людей. Новопризначений керівник Хабаровської області Михайло Дегтярьов скаржиться, що на протестах «паразитують приїжджі організовані провокатори». Він стверджує, що «в місті перебувають іноземні громадяни з різних держав». «Підозрювати їх в організації я не буду, але вони тут з’явилися», – каже він. Раніше Дегтярьов говорив про те, що іноземці могли бути причетні до організації мітингів – ці слова викликали критику. В інтерв’ю російському виданню «Коммерсант» т. в. о. губернатора назвав акції протесту «народним рухом».

Дегтярьов закликав жителів регіону, незадоволених арештом колишнього губернатора Сергія Фургала, «потерпіти» до вересня 2021 року, коли в Хабаровському краї мають пройти нові вибори.

Українське коріння

Українські історики звертають увагу на те, що незадоволення людей у цьому регіоні Росії центральною політикою має своє історичне й етнічне коріння. Справа в тому, як пояснює українська газета «День» у середу, що південь Хабаровського краю, включаючи Хабаровськ, входить у Зелений клин – регіон на сучасному Далекому сході Росії, включно з Хабаровськом, куди наприкінці 19-го – на початку 20-го століть влада царської Росії масово переселяла українців.

У ті часи українські переселенці становили тут великий відсоток населення – в різних частинах майже від половини до приблизно трьох чвертей (загалом у регіоні жило близько 300 тисяч українців). Усе змінилося з приходом більшовиків у 1922 році з подальшими репресіями і асиміляцією українців. Проте дух свободи, як зазначає газета, не зник повністю.

А раніше цього тижня український історик Петро Кралюк, доктор філософських наук, професор Острозької академії, у статті на сайті Радіо Свобода, звертаючи увагу, що масові протести в Росії почалися саме з Хабаровського краю, де значна частина населення має українське коріння, зробив висновок: «Українська ментальність русифікованих українців дає про себе знати».

Довіра зникає

Тим часом, за даними вже згаданого «Левада-центру», оприлюдненими 29 липня, президентові Росії Володимирові Путіну довіряють 23 відсотки опитаних росіян.

Ідеться про методику так званого «відкритого питання», коли людей просять самостійно назвати політиків і громадських діячів, яким вони довіряють.

Рік тому, влітку 2019 року, про довіру Путіну говорили 40%, а в 2017 році цей показник доходив до 59%.