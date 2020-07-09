У Росії за підозрою в убивствах затримали губернатора, який виграв вибори у ставленика Кремля

Вранці 9 липня представники Слідчого комітету Росії в супроводі озброєних співробітників ФСБ затримали губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала, який два роки тому несподівано переміг ставленика Кремля. Слідчий комітет Росії повідомив, що найближчим часом Фургалу висунуть звинувачення в організації низки замовних вбивств у Хабаровському краї і Амурській області в 2004-2005 роках.

Справу порушили проти організованої злочинної групи. За даними слідства, Фургал є організатором замаху на вбивство і вбивства низки підприємців. Для обрання запобіжного заходу політика доправлять до Москви, в Басманний суд.

У справі, крім Фургала, раніше були затримані і заарештовані четверо обвинувачених. Вони дали свідчення проти губернатора.

У 2019 році в Москві заарештували колишнього ділового партнера Фургала Миколу Містрюкова. Його підозрювали в причетності до замовних вбивств підприємців Євгена Зорі й Олега Булатова та замаху на підприємця Олександра Смольського в 2004-2005 роках.

50-річний Сергій Фургал очолює Хабаровський край Росії з вересня 2018 року. Він балотувався від ЛДПР і в другому турі переміг з 70% голосів виборців. Тимчасовий виконувач обов’язків голови регіону В’ячеслав Шпорт, висунутий владною партією «Єдина Росія», набрав 28 відсотків.

У 1990-ті роки Фургал працював лікарем і займався бізнесом. У 2005 році став депутатом думи Хабаровського краю. Потім був депутатом Держдуми, очолював комітет з охорони здоров’я.

За останні п’ять років у Росії затримали і засудили кількох чинних губернаторів. Однак вперше йдеться про підозру в організації вбивств.