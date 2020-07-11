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11 липня 2020, Київ 15:32
Новини | Міжнародні

Речниця заарештованого в Росії губернатора заявляє про погрози

Під час акції протесту на підтримку заарештованого губернатора, Хабаровськ, 11 липня 2020 року

Голова пресслужби губернатора Хабаровського краю Росії Сергія Фургала Надія Томченко заявила, що їй погрожують кримінальною справою після того, як у Хабаровську відбулася масова демонстрація на його підтримку, повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на регіональні ЗМІ.

За словами речниці, їй зателефонувала людина, «близька до правоохоронних органів», і погрожувала порушити проти неї кримінальну справу. Вона висловила припущення, що може йтися про екстремізм. Це сталося після того, як інстаграм-аккаунт Фургала став транслювати акцію на його підтримку.

У місті Хабаровськ на російському Далекому Сході 11 липня відбулася демонстранція на підтримку заарештованого губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала. У ній, за різними оцінками, взяли участь від 5 до 35 тисяч людей. Одночасно акції пройшли в Комсомольську-на-Амурі, Ельбані, Сонячному та інших містах краю. Заходи стали наймасовішими акціями протесту на Далекому Сході за кілька років.

Протестний марш у Хабаровську розпочався о 12:00 за місцевим часом у центрі міста, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Присутні прийшли з плакатами «Я/Ми Сергій Фургал», «Свободу Фургалу», «Він не давав красти єдиноросам» (маються на увазі члени владної партії «Єдина Росія» – ред.).

Учасники акції скандували «Свободу Фургалу», «Путіна у відставку», «Геть царя», «Москва, йди», «Москві ганьба» та інші гасла. Демонстранти підписали петицію на підтримку губернатора.

Поліція не втручалася в те, що відбувається, акція відбулася без затримань.

Пресслужба затриманого губернатора Фургала поширила звернення до жителів краю. У ньому присутнім подякували за підтримку і відзначили, що «такої одностайності ще не бачив ні Хабаровський край, ні Далекий Схід, ні Росія».

Фургала був затриманий 9 липня біля свого будинку в Хабаровську і на наступний день арештований Басманним судом Москви. Чиновник підозрюється в організації двох вбивств і замаху на вбивство в середині двохтисячних років. За висунутими звинуваченнями йому загрожує ув’язнення аж до довічного терміну.

Політик є одним із кількох російських керівників регіонів, які не є єдиноросами, він є членом ЛДПР. У 2018 році він виграв протестне голосування в регіоні, перемігши чинного губернатора В’ячеслава Шпорта. У першому турі він випередив його на 675 голосів, у другому – більш як на 40 відсотків.

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