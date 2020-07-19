У російському місті Хабаровську, що на Далекому Сході у Росії, протести проти арешту місцевого губернатора Сергія Фургала тривають вже дев’ятий день. 18 липня у Хабаровську, за офіційними даними, на вулиці вийшли понад 9 тисяч протестувальників. Організатори стверджують, що в протесті взяли участь кілька десятків тисяч осіб. Акції не були узгоджені з владою, про затримання не повідомлялося. Напередодні ФСБ заявила, що на мітингу в Хабаровську нібито готували теракт. Крім того, влада Хабаровського краю повідомила, що розглядає можливість повернення до жорсткого карантину. (Відео: АР).