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19 липня 2020, Київ 17:17
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Масові протести у Хабаровську тривають понад тиждень (відео)

Масові протести у Хабаровську тривають понад тиждень (відео)
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Масові протести у Хабаровську тривають понад тиждень (відео)

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У російському місті Хабаровську, що на Далекому Сході у Росії, протести проти арешту місцевого губернатора Сергія Фургала тривають вже дев’ятий день. 18 липня у Хабаровську, за офіційними даними, на вулиці вийшли понад 9 тисяч протестувальників. Організатори стверджують, що в протесті взяли участь кілька десятків тисяч осіб. Акції не були узгоджені з владою, про затримання не повідомлялося. Напередодні ФСБ заявила, що на мітингу в Хабаровську нібито готували теракт. Крім того, влада Хабаровського краю повідомила, що розглядає можливість повернення до жорсткого карантину. (Відео: АР).

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