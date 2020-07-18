У російському Хабаровську десятки тисяч людей вийшли на новий протест

У російському місті Хабаровськ 18 липня відбулася нова акція на підтримку заарештованого в Москві губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала. За різними оцінками, в мітингу і ході, які розпочалися близько 12:00 за місцевим часом, взяли участь від 20 до 50 тисяч людей.

Люди вимагали звільнення популярного керівника з-за ґрат, скандували «Чесний суд» та інші гасла. Поліція не втручалася, повідомлень про затриманих немає.

Дотепер наймасовішою була акція, що відбулася тиждень тому, 11 липня. Тоді на центральну площу Хабаровська вийшли від 10 до 12 тисяч людей. Після цього менші за кількістю учасників акції тривали весь тиждень.

Фургал був висунутий в губернатори від ЛДПР (партії, яка загалом є лояльною Кремлю) і переміг у 2018 році у другому турі виборів губернатора від владної партії «Єдина Росія» В’ячеслава Шпорта.

Фургала затримали 9 липня і доставили в Москву. Слідство вважає, що він причетний до організації вбивств і замахів на бізнесменів у 2004-2005 роках. Московський суд відправив Фургала в СІЗО на два місяці. Провину він не визнає.