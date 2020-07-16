Росія: суд залишив під арештом обвинуваченого у вбивствах губернатора Сергія Фургала

Московський міський суд визнав законним арешт хабаровського губернатора Сергія Фургала, обвинуваченого у двох вбивствах і замаху на вбивство підприємців 15 років тому. Фургал всі звинувачення заперечує, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Засідання проходило у закритому режимі. На цьому наполягала сторона обвинувачення. За словами слідчого Юрія Буртового, деяким учасникам кримінальної справи нібито надходять погрози.

Фургал брав участь у судовому засіданні за допомогою відеозв’язку з СІЗО «Лефортово». Адвокати просили відпустити його з-під варти.

Фургала затримали вранці 9 липня в Хабаровську і відправили у Москву, де суд заарештував політика на два місяці.

З 11 липня у Хабаровську і ще кількох містах краю почалися стихійні акції протесту проти арешту Фургала. На одну з них, за різними оцінками, вийшло від 12 до 35 тисяч осіб. Місцеві жителі говорять про політичне підґрунтя кримінального переслідування губернатора, пов’язуючи це з його популярністю і втратою впливу в регіоні «Єдиної Росії».

Фургал був висунутий в губернатори ЛДПР і переміг у 2018 році у другому турі виборів губернатора-єдинороса В’ячеслава Шпорта.

Адвокат Фургала Борис Кожем’якін повідомив журналістам, що губернатор (його поки не зняли з посади – ред.) вдячний жителям Хабаровського краю за підтримку, але не схвалює масових виступів і ніякого відношення до них не має.