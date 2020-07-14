У Росії четвертий день тривають акції на підтримку хабаровського губернатора Фургала

У Хабаровську продовжилися акції на підтримку губернатора краю Сергія Фургала, заарештованого у справі про організацію вбивств. Жителі вимагають звільнення губернатора з московського СІЗО «Лефортово» і скандують «Свободу Фургалу» і «Нам не потрібен інший губернатор!», повідомляє «Настоящее время».

ЗМІ повідомляють, що в акціях беруть участь від 500 до 1000 людей. Люди спочатку зібралися біля будівлі обласного уряду, а потім рушили по центральній вулиці міста у бік річки Амур і повернулися на площу Леніна. Автомобілісти сигналять на підтримку мітингувальників.

Деякі учасники вийшли на мітинг з плакатом «Путін злодій». У штабі опозиціонера Олексія Навального у Хабаровську вважають, що це провокатори. Пізніше одного з них відвели співробітники поліції, другий пішов сам.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі з розумінням ставляться до протестів жителів Хабаровського краю. Людям «просто потрібно набратися терпіння», вважає Пєсков.

«Але в даному випадку потрібно зрозуміти, що мова йде про дуже серйозні звинувачення на адресу чинного губернатора – звинувачення у причетності до вбивства. Це дуже тяжкий злочин і дуже серйозне звинувачення», – заявив він.

Пєсков додав, що Путін візьме до уваги те, що відбувається в Хабаровську, у випадку якщо буде приймати рішення про призначення тимчасового виконувача обов’язків губернатора Хабаровського краю.

Мер Хабаровська Сергій Кравчук раніше вперше прокоментував мітинги, він назвав їх незаконними і згубними для здоров’я. За його словами, жителі скаржаться на шум через протести.

У Хабаровську з 11 липня тривають протести, викликані арештом обраного губернатора Сергія Фургала. Багатотисячні акції у вихідні стали наймасовішими на Далекому Сході за кілька років: одночасно з Хабаровськом акції відбулися також в Комсомольську-на-Амурі, Ельбані, Сонячному і інших містах краю. Перший мітинг став наймасовішим в історії міста: за оцінкою ЗМІ, на ньому побували до 30 тисяч осіб, за даними поліції – до 12 тисяч.

Фургала затримали 9 липня і доставили в Москву. Слідство вважає, що він причетний до організації вбивств і замахів на бізнесменів у 2004-2005 роках. Московський суд відправив Фургала в СІЗО на два місяці. Провину він не визнає.