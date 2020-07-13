Росія: в Хабаровську третій день тривають протести проти арешту губернатора Фургала

У місті Хабаровськ на Далекому Сході Росії третій день поспіль тривають акції протесту з вимогою звільнення заарештованого минулого тижня губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала.

Кілька тисяч людей зібралися на площі в центрі міста і скандують «Фургала додому», «Поверніть нам Фургала», «Свободу» та інші гасла. На відміну від наймасовішої акції, яка відбулася 11 липня, на стихійному мітингу немає промовців і хоча б імпровізованої трибуни.

Представники поліції зверталися до протестувальників, твердячи, що акція неузгоджена, і вимагаючи розійтись, але люди з площі не розходяться.

Фургал був затриманий 9 липня біля свого будинку в Хабаровську і на наступний день арештований Басманним судом Москви. Чиновник підозрюється в організації двох вбивств і замаху на вбивство в середині «нульових». За висунутими звинуваченнями йому загрожує ув’язнення аж до довічного терміну.

Політик є одним із кількох російських керівників регіонів, які не є єдиноросами, він є членом ЛДПР. У 2018 році він виграв протестне голосування в регіоні, перемігши чинного губернатора В’ячеслава Шпорта. У першому турі він випередив його на 675 голосів, у другому – більш як на 40 відсотків.