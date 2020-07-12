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12 липня 2020, Київ 21:55
Новини | Міжнародні

Росія: у Хабаровську другий день поспіль тривають протести через арешт губернатора

Акції на підтримку заарештованого губернатора в Хабаровську, Росія, 12 липня

У російському Хабаровську сотні людей вийшли на другий день протестів через арешт губернатора Сергія Фургала.

12 липня люди ходили до регіонального управління Федеральної служби безпеки та вигукували «Свободу Фургалу». Речниця затриманого Надія Томченко подякувала від його імені за підтримку та закликала утримуватися від агресії та провокацій.

Фургал був затриманий 9 липня біля свого будинку в Хабаровську і на наступний день арештований Басманним судом Москви. Чиновник підозрюється в організації двох вбивств і замаху на вбивство в середині «нульових». За висунутими звинуваченнями йому загрожує ув’язнення аж до довічного терміну.

Політик є одним із кількох російських керівників регіонів, які не є єдиноросами, він є членом ЛДПР. У 2018 році він виграв протестне голосування в регіоні, перемігши чинного губернатора В’ячеслава Шпорта. У першому турі він випередив його на 675 голосів, у другому – більш як на 40 відсотків.

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