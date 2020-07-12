Росія: у Хабаровську другий день поспіль тривають протести через арешт губернатора

У російському Хабаровську сотні людей вийшли на другий день протестів через арешт губернатора Сергія Фургала.

12 липня люди ходили до регіонального управління Федеральної служби безпеки та вигукували «Свободу Фургалу». Речниця затриманого Надія Томченко подякувала від його імені за підтримку та закликала утримуватися від агресії та провокацій.

Фургал був затриманий 9 липня біля свого будинку в Хабаровську і на наступний день арештований Басманним судом Москви. Чиновник підозрюється в організації двох вбивств і замаху на вбивство в середині «нульових». За висунутими звинуваченнями йому загрожує ув’язнення аж до довічного терміну.

Політик є одним із кількох російських керівників регіонів, які не є єдиноросами, він є членом ЛДПР. У 2018 році він виграв протестне голосування в регіоні, перемігши чинного губернатора В’ячеслава Шпорта. У першому турі він випередив його на 675 голосів, у другому – більш як на 40 відсотків.