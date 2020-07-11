У Хабаровську на російському Далекому Сході 11 липня жителі міста вийшли на акцію на підтримку заарештованого губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала. У ній, за різними оцінками, взяли участь від 5 до 35 тисяч людей. Одночасно акції пройшли в Комсомольську-на-Амурі, Ельбані, Сонячному та інших містах краю. Ці демонстрації стали наймасовішими акціями протесту на Далекому Сході за останні роки. Учасники акції скандували «Свободу Фургалу», «Путіна у відставку», «Геть царя», «Москва,йди», «Москві ганьба» та інші гасла. Демонстранти підписали петицію на підтримку губернатора. Поліція не втручалася, акції відбулася без затримань. Фургал був затриманий 9 липня біля свого будинку в Хабаровську і на наступний день арештований Басманним судом Москви. Чиновник підозрюється в організації двох вбивств і замаху на вбивство в середині двохтисячних років. За висунутими звинуваченнями йому загрожує ув’язнення аж до довічного терміну. Політик є одним із кількох російських керівників регіонів, які не належить до партії Путіна «Единая Россия», а є членом ЛДПР. (Відео Reuters)