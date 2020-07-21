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21 липня 2020, Київ 22:45
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Протести у Росії. «Це ненормально, коли забирають нашого губернатора!»

Протести у Росії. «Це ненормально, коли забирають нашого губернатора!»
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Протести у Росії. «Це ненормально, коли забирають нашого губернатора!»

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У Росії в Хабаровську вже десять днів тривають багатотисячні протести через арешт обраного губернатора Сергія Фургала. Щоб їх «погасити», президент Росії Володимир Путін призначив Хабаровському краю нового главу. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»)

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