Росія: жителі Хабаровська вийшли на протест проти призначеного Путіним в. о. губернатора

Увечері 21 липня в російському місті Хабаровськ кількасот людей вийшли до будівлі уряду Хабаровського краю на мітинг на підтримку колишнього губернатора Сергія Фургала. У протестувальників з’явилися нові гасла – проти призначеного президентом Росії Володимиром Путіним нового керівника краю Михайла Дегтярьова, передає російська служба Радіо Свобода.

У колоні мітингувальників з’явилися нові гасла – крім «Свободу Сергію Фургалу» жителі скандують «Дегтярьов, виходь!», «Дегтярьова додому».

Дегтярьов є колишнім депутатом російського парламенту від партії ЛДПР, із Хабаровським краєм до призначення його ніщо не пов’язувало. 21 липня він назвав серед своїх завдань боротьбу з поширенням коронавірусу і перевірку стану справ в економіці та соціальній сфері, не згадавши про протести.

Двоє місцевих депутатів після призначення Дегтярьова оголосили про свій вихід із ЛДПР.

Губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала затримали 9 липня і доставили в Москву. Слідство вважає, що він причетний до організації вбивств і замахів на бізнесменів в 2004-2005 роках. Московський суд відправив Фургала в СІЗО на два місяці. Провину він не визнає.

За однією з версій, причиною арешту Фургала могло стати його небажання продавати свою частку власності заводу «Амурсталь». За інформацією місцевих ЗМІ, 25% акцій підприємства належать Ларисі Стародубовій, колишній дружині Фургала. 75% належать Павлу Бальскому, якого пов’язують з братами Ротенбергами.

11 липня почалися протести на підтримку політика. У минулі вихідні акції стали наймасовішими на Далекому Сході за кілька років. Тоді на центральну площу Хабаровська вийшли від 10 до 12 тисяч людей. Після цього менші за кількістю учасників акції тривали весь тиждень.