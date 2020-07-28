Американські експерти проаналізували протести в Хабаровську – що вони значать для всієї Росії

Протести у Хабаровську свідчать про зростання опозиційних настроїв по всій Росії, вважають деякі американські експерти.

Зокрема, професорка Колумбійського університету Еліс Джуліано розповідає, що масовість та тривалість протестів свідчить, що опозиція до президента Росії Володимира Путіна вже певний час накопичувалась і зростала. І звільнення губернатора у Хабаровському краї лише мотивувало людей вийти на вулиці.

«На початку липня, коли голосували про внесення поправок до Конституції, вже тоді можна було бачити, що в регіоні була досить сильна опозиція, через низьку явку. Звісно, ми всі розуміємо, це не було вільне і чесне голосування. Жодні вибори у Росії не відбуваються чесно, і цей референдум не був винятком. Але явка виборців, яка в цьому регіоні склала 44%, говорить багато про що. І серед тих, хто проголосував, лише 60 з чимось процентів підтримали поправки. Це є нижчим показником, ніж решта території Росії», – аналізує професорка.

«Так що можна робити висновки, що в цьому регіоні є опозиція Путіну. Ви можете подивитись на плакати, які несуть протестувальники: «Путін – у відставку», «Путін – злодій», «Москва – йди геть». Якщо Хабаровськ це відчуває, то запитайте себе, що відчувають люди в інших регіонах Росії?», – розповіла в інтерв'ю «Голосу Америки» професорка Еліс Джуліано.

З нею погоджується її колега з Колумбійського Університету, професор Тімоті Фрай.

«Хабаровський край – це єдиний суб'єкт федерації, де «Єдина Росія» не є партією влади. І, гадаю, Кремль просто не може це витерпіти. Тому вони вирішили піти на такий крок (поміняти губернатора – ред.). Опозиційні настрої в Хабаровському краї досить глибокі, є висока недовіра до Путіна, рейтинг Путіна значно нижчий за його рейтинг в інших областях», – зазначив американський професор.

А от Джеймс Севідж із Університету Вірджинії звертає увагу, що Кремль не вперше змінює людей на посадах губернаторів, втім, це вперше, коли росіяни так масово і гучно заявили про свою незгоду.

«Путін прибрав чимало людей за період перебування при владі, особливо в останні 10-15 років. Це були губернатори, яких замінювали іншими, змінювали мерів. Це закріплення влади, воно не лише зараз відбувається, це вже тривалий час, просто ще один приклад. Але цей приклад дуже помітний, тому що попередній губернатор був популярним», – розповідає Джеймс Севідж, професор політології в Університеті Вірджинії.

Професор Севідж зауважує, що у США подібну ситуацію важко уявити, позаяк президент не має права звільняти ні губернаторів, ні мерів.

«У США у нашого президента немає і ніколи не було повноважень прибирати губернаторів, щоб його або її заарештували та вивели з будівлі Капітолію. Є істотна різниця з американським процесом. Скільки б президент Трамп не хотів такої влади, він не може такого робити, як і будь-який інший президент США. І це правило діє так само вниз за політичною ієрархією. Губернатор не може прибрати мера чи заарештувати його. Тут зовсім інша система», – розповідає професор.

Український історик Петро Кралюк у «Точці зору» на сайті Радіо Свобода звернув увагу, що масові протести у Росії почалися саме з Хабаровського краю, де значна частина населення має українське коріння.

«Українська ментальність русифікованих українців дає про себе знати. Наприклад, в Хабаровську й загалом на Далекому Сході вже близько трьох тижнів тривають протести, спрямовані проти дій кремлівських очільників. Чогось подібного в Росії за останній час не було», – пише Петро Кралюк, доктор філософських наук, професор «Острозької академії».

На Далекому Сході Росії, у місті Хабаровськ, вже третій тиждень триває протест проти звільнення та арешту популярного серед місцевих жителів губернатора Сергія Фургала. На його місце Москва призначила тимчасовим виконувачем обов’язків губернатора Хабаровського краю Михайла Дегтярьова, який є членом партії ЛДПР.

Дехтярьов відомий у Росії резонансними ініціативами. У Державній думі він ініціював заборону американського долара на території Росії, повернення гімну «Боже, царя храни», а також пропонував додати «Новоросію» до російської мапи.