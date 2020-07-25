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25 липня 2020, Київ 18:41
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Хабаровськ: десятки тисяч протестувальників знову вийшли на вулиці – відео

Хабаровськ: десятки тисяч протестувальників знову вийшли на вулиці – відео
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Хабаровськ: десятки тисяч протестувальників знову вийшли на вулиці – відео

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25 липня у Хабаровську відбулася несанкціонована акція протесту на захист колишнього губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала. У ній брали участь десятки тисяч людей, за оцінками спостерігачів, вона може знову стати наймасовішою в історії міста. Окрім того, у російських регіонах Далекого Сходу відбулися акції солідарності з Хабаровськом.

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