25 липня у Хабаровську відбулася несанкціонована акція протесту на захист колишнього губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала. У ній брали участь десятки тисяч людей, за оцінками спостерігачів, вона може знову стати наймасовішою в історії міста. Окрім того, у російських регіонах Далекого Сходу відбулися акції солідарності з Хабаровськом.