У Хабаровську зібралася імовірно наймасовіша в історії міста акція протесту

У Хабаровську пройшла нова несанкціонована акція протесту на захист колишнього губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала. У ній брали участь десятки тисяч людей, за оцінками спостерігачів вона може стати наймасовішою в історії міста. Трансляцію вів канал «Настоящее время».

Жителі міста пройшли ходою центральними вулицями і вийшли на центральну площу Леніна, де проводять мітинг. Оскільки захід не було погоджено, протестуючі вийшли на головну площу міста «годувати голубів». Поліція спостерігала за тим, що відбувається, але не втручалася.

Як зазначає кореспондент «Сибирь.Реалии», мітингувальники більше, ніж раніше звертаються до федеральної влади. Серед гасел – «Путіна у відставку», «20 років – довіри немає», «Росія прокидайся», «Ми тут влада». Звучали гасла на підтримку арештованого ФСБ журналіста Івана Сафронова і колишнього кандидата на пост президента від КПРФ Павла Грудінін, якого позбавляють контролю над радгоспом імені Леніна, який йому належить.

У Хабаровську, інших містах Хабаровського краю, а також у Владивостоку вже понад півтора тижні тривають акції протесту проти арешту популярного губернатора краю Сергія Фургала. Наймасовіші мітинги з участю десятків тисяч людей відбуваються на вихідних, акції меншого масштабу – практично щодня.