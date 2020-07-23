Росія: поліція викликала на допит учасника протестів у Хабаровську

У російському місті Хабаровськ політичного активіста Артема Мозгова викликали на допит до поліції з приводу організації мітингу на підтримку звільненого губернатора Сергія Фургала, який відбувся 11 липня. Про це сам Мозгов розповів Радіо Свобода. Це перша адміністративна справа, пов'язана з організацією неузгоджених акцій, що відбулися після арешту колишнього губернатора.

Мозгов повідомив, що сьогодні до нього додому прийшла співробітниця поліції і вручила йому повідомлення про виклик на 27 липня за статтею про порушення встановленого порядку проведення масових заходів.

«Ідеться саме про мітинг 11 липня (перший масовий мітинг протесту проти кадрового рішення Москви – ред.)», - зазначив Мозгов, який є секретарем Хабаровського регіонального відділення Лібертаріанської партії Росії. Активіст наголосив, що на мітингу він був як учасник і до його організації ніякого стосунку не має.

За словами активіста, співробітниця поліції збиралася вручити такі повідомлення також іншим учасникам акції.

Керівник штабу Навального в Хабаровську Олексій Ворсін повідомив у твітері, що поліцейські приходять до учасників протестних акцій у Комсомольську-на-Амурі.

Протоколи про порушення правил проведення акцій склали також на першого секретаря відділення компартії в Хабаровському краї Петра Переверзенцева і депутата від партії в крайовій думі Сергія Ільїна. Про це пише «МБХ медіа» з посиланням на політиків. Ідеться про акцію 17 липня в Хабаровську на підтримку всіх політв'язнів і проти політичних репресій.

У Хабаровську, інших містах Хабаровського краю, а також у Владивостоку вже понад півтора тижні тривають акції протесту проти арешту популярного губернатора краю Сергія Фургала. Наймасовіші мітинги з участю десятків тисяч людей відбуваються на вихідних, акції меншого масштабу – практично щодня.