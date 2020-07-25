Росія: на Далекому Сході відбулися акції солідарності з Хабаровськом

У російських регіонах Далекого Сходу відбулися акції солідарності з Хабаровськом і в підтримку арештованого губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала.

У Владивостоку близько 200 мітингувальників вийшли до пам’ятника Борцям за владу Рад. Над площею літав військовий вертоліт, а влада організувала неподалік святкові заходи і вирішила помити пам’ятник. Чотирьох учасників акції затримали поліцейські і виписали їм протоколи про порушення порядку проведення публічного заходу.

У Південно-Сахалінську в акції взяли участь близько 50 місцевих жителів. Вони скандували «Хабаровськ, ми з вами!». Акція не була узгоджена, однак поліція не втручалася в те, що відбувається.

У Комсомольську-на-Амурі на мітинг вийшло кілька сотень людей. Учасники акції скандували «Дегтярьова заберіть, а Фургала – нам поверніть!». Мер міста Олександр Жорник і голова міської думи Володимир Гінзбург (обидва складаються в партії ЛДПР) вийшли до мітингуючих і подякували їм. Регіональні сторінки у соцмережах повідомляють, що акція переросла в ходу, у якій взяли участь близько тисячі осіб.

25 липня у Хабаровську відбулася несанкціонована акція протесту на захист колишнього губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала. У ній брали участь десятки тисяч людей, за оцінками спостерігачів, вона може знову стати наймасовішою в історії міста.