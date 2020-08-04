«У нас однакові ідеали»: протестувальники на Далекому Сході Росії і в Білорусі відчувають зв'язок

Два протестних рухи проходять на відстані 9000 кілометрів один від одного: один у Росії, а інший у Білорусі, але їх об'єднує бажання добитися реалізації базових демократичних норм. Журналісти «Настоящего времени» (телеканалу, створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки») записали демонстрантів у Хабаровську – на Далекому Сході Росії, які звернулися до своїх колег у Білорусі, і демонстрантів у Мінську, які відповіли росіянам.