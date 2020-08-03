Жителі Росії підтримали протести в Хабаровську

У російському Хабаровську днями відбулася чергова акція на підтримку колишнього губернатора регіону Сергія Фургала. 9 липня його заарештували за звинуваченням в організації вбивств підприємців у 2000-х роках. Мітинги також пройшли в Південно-Сахалінську, Комсомольську-на-Амурі, Владивостоці, Казані, Пскові, Санкт-Петербурзі, Москві та інших містах. Кілька людей були затримані. У самому Хабаровську, окрім гасел на підтримку Фургала, активісти скандували «Росія без Путіна». А також вимагали звільнити заарештованих активістів. Це – блогер Олексій Романов, який висвітлював протести, і водій так званого «фургаломобіля» Ростислав Буряк. Напередодні вони отримали 7 і 8 діб арешту відповідно – за звинуваченням у створенні перешкод дорожньому руху. Про тиск з боку силовиків заявляють й інші учасники протесту. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»)