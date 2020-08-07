Путін перед кидком та новий натхненник Козака: тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії.

Вже 11 днів на фронті немає поранених та загиблих серед українських військових. Штаб ООС, хоча і звітує про декілька «неприцільних» обстрілів щодня (були й винятки), але наполягає: перемир'я працює. Якщо це так, то оголошений 27 липня режим тиші триває найдовше за понад 20 попередніх. Чи справді закінчилася гаряча фаза війни з Росією (спойлер – навряд), та навіщо Путіну перемир'я – аналізуємо в ефірі.

На цьому позитивному тлі голова ОП Володимира Зеленського Андрій Єрмак вже заявив про новий обмін із Кремлем, що готується «за кілька тижнів». За словами Києва, кожна сторона віддасть приблизно по 100 осіб.

Подробиці першого тижня перемир'я від телепроекту Донбас.Реалії

Щоб не впасти в ейфорію, пропонуємо пригадати, яким був липень на Сході України для українських військових, а також оцінити кількість кадрових російських солдат та техніки з Росії за даними ймовірного посла США в Україні.

Зеленський та Лукашенко зідзвонилися з приводу видачі Україні декількох із затриманих в Білорусі «вагнерівців», які можуть бути причетними до злочинів на Донбасі. Проте, перемовини затягнулися. За словами деяких експертів, Києву не варто розраховувати на добру волю Лукашенка, який використовує російських бойовиків як козир у виборах президента Білорусі перед опозицією.

Більший «руськомирець», аніж сам Путін: за інформацією української розвідки, директор Інституту діаспори та інтеграції Костянтин Затулін отримав вплив на головного переговірника по Донбасу від Росії Дмитра Козака. Ми розповідаємо, чому це погано для України.

«Він боявся, що його вб’ють, через це його психіка похитнулася: доки він продовжував виконувати роботу, зберігав собі життя»: колишні полонені донецького концтабору «Ізоляція» пригадують головного ката тюрми «Палича». Ми зібрали їхні свідчення та з'ясували, що підготувало йому українське слідство.

І трохи позитиву. Почитайте, чому український художник із Донецька Сергій Захаров (який пройшов полон, переїхав на вільну територію і не отримав жодної допомоги від держави) посміхається та не втрачає віри в людей та мистецтво.

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