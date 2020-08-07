Офіс президента готує найбільший із 2014 року обмін: деталі

У той час, як президент України Володимир Зеленський ночував неподалік від лінії розмежування на Донбасі, очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив про можливий близький обмін утримуваними особами з Кремлем. Причому, повідомляється одразу про два напрямки обміну – звільнення в’язнів угруповань «ЛДНР» та звільнення кримських татар, затриманих окупаційною владою Криму.

Україна сподівається на обмін утримуваними особами на Донбасі в найближчі тижні, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у коментарі агентству Reuters.

За словами Єрмака:

обидві сторони передаватимуть приблизно по 100 утримуваних осіб;

списки узгодять на найближчій ТКГ в Мінську;

точної дати обміну поки немає

«Я сподіваюся, це відбудеться скоро. Я думаю, за кілька тижнів», – сказав Єрмак.

Реакції

«Дуже сподіваюсь, що цей обмін нарешті відбудеться», – пише в коментарі на фейсбук Тетяна Матюшенко, дружина в'язня угруповання «ДНР», якого не віддають на вільну територію уже три обміни поспіль.

«Аби це була правда, хай хлопці швидше повернуться», – пише матір солдата 58-ї механізованої бригади Сергія Паченка – Людмила Панченко.

За останніми даними, Росія і російські гібридні сили незаконно утримують:

у полоні на окупованій частині Донбасу 214 людей (СБУ);

в анексованому Криму та на території Росії – від 113 до 115 (омбудсмен Людмила Денісова, Кримська правозахисна група).

Радіо Свобода надіслало до Служби безпеки України запит на інформацію про оновлені дані.

Тут ми вже зібрали історії про багатьох із цих людей:

Навесні 2020 року родичі декого з них записали відеозвернення до Володимира Зеленського: вони запитували, чому їхні рідні не потрапили вже на кілька обмінів, у той час, як у списках звільнених трапляються імена, не пов'язані зі збройним конфліктом на Донбасі.

Оптимістичному повідомленню про обмін на Донбасі, що може відбутися у найближчі тижні, передувало не менш оптимістичне повідомлення від штабу Операції об’єднаних сил (ООС).

Українське військове командування стверджує, що з 00:01 27 липня, коли на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», не було жодного загиблого чи пораненого внаслідок обстрілів.

Така хитка позитивна динаміка у ситуації на Донбасі могла стати наслідком не тільки переговорного процесу у мінському форматі, але й наслідком прямих телефонних розмов Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Саме про телефонну домовленість президентів щодо звільнення ув’язнених кримських татар і говорить голова ОП Андрій Єрмак.

«Список вже передано російській стороні», – зауважив Єрмак.

На думку професора політології Києво-Могилянської академії, наукового директора Фонду «Демократичні ініціативи» Олексія Гараня, у прямих перемовинах є і своя небезпека, адже невідомо, що саме одна сторона пропонує іншій в обмін на звільнення людей чи припинення обстрілів.

Як його анонсують західні ЗМІ: обмін між Україною «and pro-Russian separatist»

«Позитивно, що зараз епізодичні лише обстріли, немає втрат, позитивно, що готується обмін полоненими. Але ми розуміємо, що Путін просто так на це не йде, він за це вимагатиме якихось поступок. Яких? Хтось бачив документ по перемир’ю ? Були потім переповідки від ОБСЄ, наше Міністерство оборони дало ключові положення. Незрозуміло. Я хочу побачити, чиї там стоять підписи, і що там зафіксовано. Чи там просто підписи бойовиків з прізвищами, як це було у «Мінську 1» чи «Мінську 2», чи там написано, що вони когось там представляють? А це дуже принципова позиція. Як зараз анонсується обмін, як його анонсують західні ЗМІ: обмін між Україною «and pro-Russian separatist». Не з Росією. Ось вам дві сторони. Це те, чого прагне Росія. Або у договорі про перемир’я зазначена СЦКК. Я не розумію, росіяни повернулися у СЦКК?»

Що стосується саме ролі Єрмака у цьому процесі перемовин, то на думку Гараня, саме констатація позитивних процесів самим Єрмаком демонструє, що він залишається ключовою фігурою у контактах з російських керівництвом.

«Єрмак лишається фігурою номер один, тому що ми розуміємо, що стратегічні рішення по Донбасу ухвалюються на Банковій. У «Мінську» це вже узгодження якихось технічних параметрів та деталей. Це теж дуже важливо. Тому я вважаю, що краще б було, щоби нашим головою ТКГ був Резніков, а не Кравчук. Але призначення Кравчука якраз і свідчить про те, що його функція і буде полягати у тому, щоби озвучувати певні позиції. Він же не буди вникати у ці всі деталі. Тут роль Єрмака виросла надзвичайно, президент не дуже у цьому орієнтується. Він – номер один по переговорах по Донбасу, по переговорах з Росією. Не Резніков, не Кулеба», – вважає Гарань.

«Саме він оголошує таку конфіденційну інформацію. Так він демонструє свою впливовість, – коментує політолог, голова Національної антикризової групи Тарас Загродній. – У нашій країні голова адміністрації – це завжди більше, ніж голова адміністрації. А витягування людей з російського полону додає йому балів. До того ж, перемир'я, яке триває зараз на Донбасі – демонстрація готовності Офісу президента виконувати Мінські домовленості. У разі порушення припинення вогню з боку Росії це буде демонстрація недотримання домовленостей тією стороною і підставою для подальших рішень Україною та її партнерами».

Попередні обміни

Найближчий у часі обмін утримуваними особами на Донбасі відбувся 16 квітня 2020-го.

Тоді з полону звільнили 20 українців, а 14 осіб, яких вимагали підтримувані Росією бойовики, передали на окуповану територію.

Перед тим, 29 грудня 2019 року, відбувся масштабний обмін: Україна забрала 76 полонених та цивільних заручників, серед яких 12 військових, журналіст Станіслав Асєєв та активістка Валентина Бучок, а видала російським гібридним силам 124 обвинувачених та засуджених у різних злочинах, а також беркутівців, що проходили по справах Майдану.

У вересні 2019-го Україна забрала за обміном 25 громадян, утримуваних безпосередньо на території Росії – серед них Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Микола Карпюк

А в грудні 2017-го Україна звільнила з полону 74 людини, а видала російським гібридним силам 233. З тією групою на волю повернулися донецький вчений-релігієзнавець Ігор Козловський, журналіст Володимир Фомічов, луганський блогер Едуард Неделяєв.

Практично усі звільнені після звільнення повідомляли про численні катування в тюрмах ОРДЛО. Ці свідчення зафіксовані як у медіа, так і органами слідства.



