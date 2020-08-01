Росія поміняла кураторів в ОРДЛО – українська розвідка

Голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк вважає, що в системі російського кураторства над окупованими територіями сходу України сталися суттєві зміни, ідеолог «русского мира» Костянтин Затулін здобув вплив на заступника керівника Адміністрації президента Росії Дмитра Козака. Таку думку висловив Кондратюк у статті про головні зовнішні загрози для України у виданні ZN.UA.

«Особливу увагу розвідка приділяє аналізу процесів, які відбуваються в окупаційних структурах в ОРДЛО. Останнім часом там сталися великі зміни, насамперед у системі російського кураторства над територіями. Так, після відставки Владислава Суркова доступ до вуха нового куратора проєкту «СРСР 2.0» Дмитра Козака отримав ідеолог «русского мира» Костянтин Затулін, який нашіптує Козаку ідею покласти в основу російської стратегії на українському напрямі «грузинську чи молдовську модель», – заявив Кондратюк.

Днями заступник голови Адміністрації російського президента і куратор ОРДЛО від Росії Дмитро Козак написав емоційного листа помічнику Ангели Меркель із пропозицією анулювати «політичних радників» лідерів держав Нормандської четвірки, передавши їхні функції головам МЗС. Україна висловила сподівання, що це «дипломатична гра».​ Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що інформація про вихід Росії з переговорного процесу щодо Донбасу на рівні радників є перекручуванням і Дмитро Козак такого не говорив.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.