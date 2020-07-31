Крихке перемир'я і путінський привіт Білорусі: тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії.

Попри песимізм низки українських експертів та західних посадовців, українська сторона вважає, що оголошене в ніч на 27 липня перемир'я на Донбасі загалом тримається. Хоча уповноважена моніторити режим тиші місія ОБСЄ уже в першу добу нарахувала 111 порушень режиму тиші та зафіксувала з непідкотрольного боку невідведене важке озброєння. Також бойовики продовжують блокувати доступ моніторам туди, де їм невигідно щось показувати.

У четвер змінилася ключова постать в українській делегації в Тристоронній контактній групі у Мінську: замість другого президента України Леоніда Кучми її очолив перший – Леонід Кравчук. Він уже заявив, що піде на компроміси заради миру на Донбасі, за що його розкритикував його колега – представник ОРДЛО в політичній підгрупі Денис Казанський. Чи зможе 86-річний політик, який вивів Україну до незалежності, принести мир на Донбас? Аналізуємо разом із експертами.

Трусить і інфраструктуру переговорів по Донбасу: заступник голови Адміністрації російського президента і куратор ОРДЛО від Росії Дмитро Козак написав емоційного листа помічнику Ангели Меркель із пропозицією анулювати «політичних радників» лідерів держав Нормандської четвірки, передавши їхні функції головам МЗС. Україна висловила сподівання, що це «дипломатична гра».

Білорусь накаляється перед президентськими виборами, призначеними на 9 серпня: 29 липня місцеве КДБ заявило про затримання 33-х бойовиків російської «ПВК Вагнера» (насправді – просто незаконного збройного формування, бо закону про ПВК в Росії немає), які прибули до Мінська «для дестабілізації обстановки в період передвиборної кампанії». Принаймні декілька з них, за даними ЗМІ, воювали і на Донбасі на боці угруповань «ЛДНР», а також мають українські паспорти, що дає Україні право вимагати їхньої екстрадиції. Чи підготував Путін «Донбаський сценарій» для послабленого Лукашенка, чи це «хід конем» білоруського диктатора – обговорюємо тут.

Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm проаналізувала, як влаштовані армійські корпуси «ЛДНР» – а по суті, армійські корпуси російської армії – на окупованій частині Донбасу. Чим вони все-таки відрізняються від звичайних російських з'єднань, коли «вмикається» командування Москви, та яка їхня ціль у разі наступу на Україну з Росії – говоримо тут.

І наостанок – почитайте, навіщо на Донбасі (а саме в Сєвєродонецьку та Лисичанську) президент Зеленський створив дві нові військово-цивільні адміністрації напередодні місцевих виборів (які їх анулюють) – та яким був український культурний «двіж» Луганська до війни – на прикладі унікального анархістського угруповання СТАН.

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