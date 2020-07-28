(Друкуємо мовою оригіналу)

Слухи о возможном введении ВГА появились ещё зимой, когда в городе обострился политический кризис. Однако указ появился только сейчас. Как восприняли указ Зеленского политические силы в Лисичанске?

Указ президента Владимира Зеленского о создании военно-гражданской администрации в Лисичанске появился в понедельник вечером. В нём указано, что командующий ООС, а также руководитель Луганской областной администрации должны провести все необходимые мероприятия, связанные с созданием ВГА.

Руководит Луганской областной администрацией Сергей Гайдай. Он один из инициаторов создания ВГА в Лисичанске. Соответствующие предложения ещё зимой он передавал президенту. Своё решение он поясняет политическим кризисом в городе, который привёл к проблемам в коммунальной сфере. В частности, к проблемам Лисичанского водоканала, который в течение нескольких лет обесточивается энергетиками из-за долгов, так что практически весь город по несколько дней оставался без воды.

Для чего это было сделано? Чтобы навести в городе порядок

«Для чего это было сделано? Чтобы навести в городе порядок. Чтобы принимались решения. Я только что закончил встречу с представителями ЮНИСЕФ, которые говорили, что ещё с весны сделали анализ Лисичанского водоканала, они предлагали властям города свою помощь. В городе много проблем. Но главная сейчас – водоснабжение и водоотведение. Но, к сожалению, их не услышали», – говорит Сергей Гайдай.

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Чтобы успеть что-то сделать, нужно торопиться. Эта ВГА будет только до выборов – экс-депутат горсовета

Создавать военно-гражданскую администрацию в Лисичанске можно было и раньше, говорит экс-депутат городского совета Юлия Куринная. Последняя сессия там собиралась ещё в феврале. После этого не было кворума. В бюджете города есть 70 миллионов гривен, которые можно направить на решение различных проблем – в том числе и на водоканал. Однако Куринная не уверена, что это удастся сделать – так как ВГА, по её словам, будет существовать до местных выборов, то есть остаётся несколько месяцев. А у администрации пока нет не только структуры, но и руководителя.

Лисичанский горсовет уже не работает. Кто-то должен прийти вместо тех 400 человек, которые работали

«Он (будущий руководитель ВГА – ред.) же будет не только печать получать. Он должен будет формировать свою команду. Лисичанский горсовет уже не работает. Кто-то должен прийти вместо тех 400 человек, которые работали. И выполнять все обязанности, которых в городе очень много. Ведь в городе около 100 тысяч населения», – рассказывает Юля Куринная.

В городе работали и исполком, и все коммунальные предприятия. На каких основаниях вводят ВГА? – экс-голова Лисичанска

Глупостью называет введение военно-гражданской администрации уже бывший городской голова Лисичанска Сергей Шилин. По его словам, за отведённые 3 месяца навряд ли можно что-либо успеть сделать. И причина, по его мнению, в тех 70 миллионах, которые есть в горбюджете.

Они сейчас думают о деньгах, а не о том, что можно сделать в городе

«Они сейчас думают о деньгах, а не о том, что можно сделать в городе. Обоснований нет. Просто ввести? На основании чего? Исполком всё время работал. Работали все коммунальные предприятия в городе. Работали образование и медицина. Ввести только потому, что не ходили на сессии депутаты одной из политсил? Кому это на руку?» – задаётся вопросом Сергей Шилин.

Причиной политического кризиса он называет действия депутатского большинства, куда входят депутаты «ОПЗЖ», «Оппозиционного блока» и некоторых других политсил. По его словам, он пытался помешать им через свои фирмы осваивать деньги городского бюджета.

В свою очередь, экс-депутат от «Оппозиционного блока» Александр Квитка говорит о неумелом руководстве со стороны городского головы – что за четыре года город не получал никакого развития. И это, по его словам, – одна из основных причин кризиса.

Другого решения и не должно быть

«Это правильное решение. Я думаю, что до следующего созыва городского совета другого решения и не должно было быть», – считает Александр Квитка.

Пока что руководителя у новосозданной Лисичанской военно-гражданской администрации нет. По словам главы областной администрации Сергея Гайдая, есть несколько кандидатов. Они на согласовании у командующего ООС. Возможно, что уже к концу этой недели одного из них утвердят. Саму же структуру администрации должны создать в течение 1,5–2 недель.

Во время подготовки материала к эфиру на сайте президента появился указ о введении военно-гражданской администрации ещё в одном городе Луганщины – Северодонецке.

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