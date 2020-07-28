Зеленський утворив на Донбасі ще одну військово-цивільну адміністрацію

Президент України Володимир Зеленський своїм указом від 28 липня постановив створити військово-цивільну адміністрацію міста Сєвєродонецьк Луганської області, повідомляє сайт Офісу президента.

«Утворити військово-цивільну адміністрацію міста Сєвєродонецьк Луганської області. Командувачу об’єднаних сил, голові Луганської обласної державної адміністрації здійснити відповідно до закону України «Про військово-цивільні адміністрації» заходи, пов’язані з утворенням військово-цивільної адміністрації», – йдеться в повідомленні.

В ОПУ вказують, що указ набирає чинності з дня його опублікування.

Напередодні Зеленський також своїм указом утворив ВЦА Лисичанська Луганської області.

Військово-цивільна адміністрація – тимчасовий державний орган у складі Об’єднаного оперативного штабу ЗСУ, який діє на територіях Донецької та Луганської областей.