Позиція росіян і їхніх бойовиків у Мінську: «буде так, як хочемо ми, або ніяк» – Казанський

Журналіст Денис Казанський, залучений українською стороною до роботи Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі як представник окремих районів Донецької області, заявляє, що йому складно уявити компроміси в Мінську, про які говорив новопризначений голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

«Леонід Макарович вже дав інтерв’ю, в якому розповів, що готовий йти на компроміси. І з цього приводу у мене є одна ремарка. Насправді, Україна в ході мінських переговорів йшла на компроміси вже не раз… А на які компроміси за цей час пішла Росія і її окупаційна адміністрація? Хтось може назвати хоч один крок, який був зроблений ними назустріч Україні? Позиція росіян і їх бойовиків, яку особисто я побачив на переговорах в ТКГ – буде або так, як хочемо ми, або ніяк. Мені складно уявити собі компроміси в такій ситуації», – написав Казанський у фейсбуці 31 липня.

Він додав, що йому складно коментувати призначення Кравчука, і заявив, що посада керівника української делегації ТКГ є номінальною, а призначення на неї першого президента України не дозволить йому підписувати нічого, з чим не було б згодне керівництво країни.

30 липня в інтерв’ю виданню РБК Кравчук заявив про готовність до компромісів під час переговорів у Мінську. За його словами, є речі, які компромісам не піддаються – це суверенітет, територіальна цілісність, незалежність, недоторканність кордонів.

Щодо компромісів з приводу статусу Донбасу, то представник України в ТКГ заявив, що виступатиме за перехід «до конкретних дій» у цьому питанні.

30 липня Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі замість Леоніда Кучми.