Кучма покидає ТКГ – в Офісі президента подякували за «досвід і зусилля»

В Офісі президента України повідомили, що другий президент Леонід Кучма вирішив припинити свою діяльність у рамках Тристоронььої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

«Володимир Зеленський вдячний другому президенту України Леоніду Кучмі за його роботу на чолі української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ). Глава держави наголосив, що робота Леоніда Кучми в Мінському процесі була надзвичайно важливою та водночас складною, і зазначив, що з шаною та повагою ставиться до його рішення про припинення участі в діяльності ТКГ», – йдеться в повідомленні ОПУ.

Повідомляється, що під час зустрічі з Леонідом Кучмою 28 липня Володимир Зеленський подякував тому за досвід і зусилля.

«Дякую за всі зусилля, яких ви доклали для розблокування Мінського процесу задля досягнення миру. Ваш досвід був надважливим і надзвичайно потрібним. Завжди готовий почути вашу пораду в майбутньому», – сказав Зеленський.

Зі свого боку, як інформує ОПУ, Кучма зазначив, що за останній рік робота ТКГ була відновлена та значно просунулася, було здійснено низку важливих кроків, досягнуто важливих домовленостей.

«Леонід Кучма зауважив, що й надалі у разі потреби готовий ділитися досвідом і надавати консультації щодо кроків на шляху до встановлення миру», – йдеться в повідомленні.

Леонід Кучма вдруге став головою української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі 3 червня 2019 року. До того, Кучма представляв Україну в ТКГ у 2014-2018 роках.

Тристороння контактна група – уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії з мирного врегулювання ситуації на сході України.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.