Українські військові заявляють про 3 обстріли на Донбасі, попри перемир’я

Українські військові повідомляють, що підтримувані Росією бойовики минулої доби здійснили три обстріли на Донбасі, попри оголошене припинення вогню. Про це йдеться в ранковому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Обстріли були здійснені в районі населеного пункту Водяне, біля Південного і неподалік Новомихайлівки.

Втрат серед українських військових немає, вогонь у відповідь вони не відкривали, йдеться в повідомленні.

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Українські воїни виконують завдання за призначенням і продовжують надійно тримати лінію оборони», – повідомили у пресцентрі ООС.

Від початку доби, станом на 7 годину ранку обстрілів у районі проведення операції Об’єднаних сил, не зафіксовано, йдеться в повідомленні.

В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», підтримуваних Росією даних про обстріли станом на ранок 28 липня не наводять.

Напередодні в угрупованні «ДНР» заперечили звинувачення в порушенні режиму тиші.

З 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Домовленість досягнута 22 липня на переговорах Тристоронньої контактної групи. Вже в перший день у штабі ООС повідомили про два обстріли з боку бойовиків.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу.

При цьому сторони заперечують свою провину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.