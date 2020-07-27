Світ обережно привітав режим припинення вогню на Донбасі, нагадує про попередні порушення Росією та бойовиками

У світі вітають початок режиму припинення вогню, який набрав чинності одразу після опівночі 27 липня. Але також є песимістичні нотки з нагадуваннями, що попередні десятки угод про припинення вогню порушувались Росією та підтримуваними нею бойовиками на Донбасі. Багато хто звертає увагу на те, що режим тиші дуже допоміг би місцевому населенню в зоні конфлікту, яке опинилось між війною та коронавірусом.

Угоду щодо припинення вогню підтримала низка країн, які водночас наполягають, що важливою є не лише сама угода, але й дотримання її букви. Скажімо, в заяві Сполучених Штатів висловлюється сподівання, що «реальний стан справ на місцях повністю відображатиме припинення вогню, передбачене Мінськими угодами…».

США також вважають, що дотримання режиму припинення вогню «дасть перепочинок цивільним громадам, які постраждали від насильства, що триває понад шість років, та відкриє шлях до повного та всебічного врегулювання створеного Росією конфлікту на сході України».

Папа Римський Франциск привітав угоду про припинення вогню, висловивши сподівання, що це призведе до миру, а також понтифік закликав до ефективного роззброєння сторін та процесу розмінування на сході України.

Лише у такий спосіб, додав папа Франциск, можливе замирення, «яке так потрібне на Донбасі і якого очікують люди».

Твіттер-акаунт, який відстежує військові новини світу, Forces News пише: командування бойовиків запевняє, що їхні війська отримали наказ і команду, які забороняють використання зброї. А українська армія повідомила, що її сили «почали підготовку до припинення вогню».

Глава литовської дипломатії Лінас Лінкявичус буквально перед тим, як набув чинності режим тиші на Донбасі, висловив сподівання, що це призведе до такого потрібного загального і тривалого припинення вогню. «Ми віддаємо належне триваючим переговорним зусиллям України задля припинення цієї війни», – написав Лінкявичус.

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто привітав угоду про припинення вогню на сході України. «Ми очікуємо, що всі сторони поважатимуть режим припинення вогню, який починає діяти сьогодні. Це важливо для покращення гуманітарної ситуації і для завершення конфлікту, згідно з Мінськими угодами», – написав глава фінської дипломатії.

Канада через своє посольство у Києві зазначила, що цей тиждень буде вирішальним для мирного процесу на Донбасі і подякувала Україні за мирні зусилля.

Але оскільки попередні угоди про припинення вогню порушувались, то Канада висловила сподівання, що дотримання нинішньої угоди буде «повним і тривалим», і що вона є фундаментальним початковим пунктом, без якого не буде тривалого миру.

«Цілком від Росії та підтримуваних нею бойовиків залежить їхня повага до зобов’язань та виконання міжнародних зобов’язань Росії».

Туреччина також привітала угоду про припинення вогню, якої досягла Тристороння контактна група у Мінську минулого тижня: «Ми очікуємо, що всі відповідні сторони будуть дотримуватись цієї угоди».

Канадієць Майкл МакКей звертає увагу, що від початку Мінського процесу, коли шість років тому Росія вторглась до України, вона порушила десь понад 30 «повних та всеохоплюючих» угод про припинення вогню. «Це не мало для Путіна ніяких наслідків», – написав МакКей, додавши песимістично: «Припинення вогню, про яке оголосили і яке почалось кілька годин тому, спіткає така ж доля».

Західний коментатор, колишній речник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Майкл Бойцюрків теж зазначає з певним скепсисом, що десятки попередніх режимів припинення вогню не були стійкими. «Давайте сподіватись, що цей буде іншим», – зазначив він.

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер, а нині один з провідних експертів з питань України у Вашингтоні, теж звертає увагу, що раніше подібні припинення вогню невдовзі порушувались. «Було б добре, якби ця угода протрималася, але в минулому подібні припинення вогню порушувались за кілька днів», – зазначив Пайфер.

Лондонський твітераті Алекс Кокчаров звертає увагу на телефонну розмову у неділю між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним.

«Росія стверджує, що не є учасником триваючого конфлікту на Донбасі на сході України. Але російський президент Путін проводить телефонну розмову з українським президентом Зеленським для обговорення припинення вогню на Донбасі, яке сьогодні розпочинається», – підмітив Кокчаров.

Член українського парламенту від партії «Голос» Інна Совсун запитала, що захоче російський президент Путін в обмін на припинення вогню? «Його наполягання на проведенні виборів на окупованих територіях є повністю неприйнятним».

А вже перші повідомлення про порушення режиму тиші Совсун прокоментувала так: «Україна має миттєво відреагувати на ще одне порушення міжнародних угод».

Німецький оглядач і журналіст Ніколаус фон Твіккел заначив, що все ж сторони дотримуються наразі припинення вогню, за винятком кількох обстрілів з міномета одразу після опівночі – коли якраз і набула чинності угода про режим тиші.

А керівник Норвезької ради з питань біженців Ян Еґеланд зазначає, що припинення вогню було б дуже доречним «рідкісним моментом надії» для місцевих жителів на Донбасі, які опинились між конфліктом та коронавірусом.