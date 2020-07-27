Росія не може гарантувати перемир’я на Донбасі – речник Путіна

Росія не може виступати як гарант дотримання режиму припинення вогню в Донбасі, оскільки не важає себе учасником конфлікту, заявив речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання, чи може Москва надати гарантії дотримання безстрокового перемир’я.

«Будь-які гарантії з боку Росії, в даному випадку, не думаю, що про це можна говорити, тому що не Росія є учасником конфлікту на південному сході України (так усупереч географії називають у Росії зону збройного конфлікту – ред.)», – цитують слова Пєскова російські інформагенції.

Президент України Володимир Зеленський 26 липня зателефонував російському лідерові Володимиру Путіну та «порушив питання безпеки на Донбасі», вказано в повідомленні офіційного сайту Зеленського.

«Співрозмовники привітали досягнення домовленості щодо повного та всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі, яке починається з 00:01 27 липня 2020 року, Президент Російської Федерації підтримав цю домовленість. Лідери погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі», – ідеться в повідомленні офіційного сайту президента України.

Російська сторона відзначає, що глави держав детально обговорили «різні аспекти врегулювання внутрішньоукраїнської кризи» (так влада Росії називає бойові дії на Донбасі, свою участь у яких заперечує – ред.).

«Констатовано необхідність підвищення ефективності переговорних зусиль у рамках мінської Контактної групи. Дана позитивна оцінка погодженню на засіданні Групи 22 липня додаткових заходів щодо припинення вогню, які набирають чинності з 27 липня. Акцентована важливість безумовного дотримання цих домовленостей учасниками конфлікту», – інформує сайт президента Росії.

Підтримувані Росією бойовики у ніч на 27 липня обстріляли позиції українських військових, попри початок дії нового режиму припинення вогню, повідомив командувач Об’єднаних сил, генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

З 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Домовленість досягнута 22 липня на переговорах Тристоронньої контактної групи.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу.

При цьому сторони заперечують свою провину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.