Умови нового перемир'я: головне з брифінгу командувача ООС (відео)
З 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Радіо Свобода виокремило головні тези із виступу командувача ООС Володимира Кравченка під час брифінгу у місті Часів Яр Донецької області. Припинення вогню в ОРДЛО й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою провину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.
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Віталій Портников
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