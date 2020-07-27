З 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Радіо Свобода виокремило головні тези із виступу командувача ООС Володимира Кравченка під час брифінгу у місті Часів Яр Донецької області. Припинення вогню в ОРДЛО й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою провину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.