Бойовики обстріляли українські позиції на Донбасі після початку дії перемир’я – командувач ООС

Підтримувані Росією бойовики у ніч на 27 липня обстріляли позиції українських військових, попри початок дії нового режиму припинення вогню, повідомив командувач Об’єднаних сил, генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

«На жаль, з боку противника о 00:20-00:45 був обстріл підрозділу 36-ої окремої бригади морської піхоти зі стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Втрат із боку об’єднаних сил немає», – сказав Кравченко.

Також, за його словами, близько 9:00 у смузі відповідальності 79-ої бригади бойовики здійснили три постріли з ручних протитанкових гранатометів.

При цьому Кравченко заявив, що ситуація на лінії розмежування стабільна і контрольована, а українські військові «поки що мовчать».

За словами Кравченка, «ніхто не може заборонити військовослужбовцям захищати себе та побратимів у випадку явної збройної агресії».

«Як командувач Об’єднаних сил, головним завданням якого є збереження життя особового складу та мирних мешканців у зоні проведення ООС, запевняю, що у разі порушення противником режиму «тиші» і створенні загрози їх життю, відповідь Збройних сил України буде миттєвою і рішучою», – наголосив командувач ОС.

З 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Домовленість досягнута 22 липня на переговорах Тристоронньої контактної групи.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу.

При цьому сторони заперечують свою провину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.