США: перемир’я на Донбасі відкриє шлях до «врегулювання створеного Росією конфлікту»

США і Велика Британія підтримують зусилля України, спрямовані на запровадження з 27 липня нового режиму припинення вогню на Донбасі, йдеться в повідомленнях посольств цих країн у твітері.

«США міцно підтримують рішучі зусилля України щодо повного запровадження припинення вогню. Ми сподіваємося, що реальний стан справ на місцях повністю відображатиме припинення вогню, передбачене Мінськими угодами, у той час як додаткові заходи щодо посилення припинення вогню, узгоджені Тристоронньою контактною групою, вступають у дію 27 липня», – йдеться в повідомленні посольства США в Україні ввечері 26 липня.

У посольстві заявляють, що дотримання режиму припинення вогню дасть перепочинок цивільному населенню, яке постраждало від насильства, що триває понад шість років, і відкриє шлях до «повного і всебічного врегулювання створеного Росією конфлікту на сході України».

Водночас посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс привітала угоду в рамках Тристоронньої контактної групи про додаткові заходи щодо припинення вогню і закликала Росію виконати свої зобов’язання.

«Добре бачити домовленість на рівні ТКГ про додаткові заходи для перемир’я. Дуже сподіваюсь, що їх буде втілено, і мирні жителі на Донбасі побачать стійке зменшення насильства. РФ має виконати свої зобов’язання, зокрема, через свій вплив на збройні формування, які вона підтримує», – йдеться в заяві.

З 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Домовленість досягнута 22 липня на переговорах Тристоронньої контактної групи.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу.

При цьому сторони заперечують свою провину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.