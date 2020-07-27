Міноборони: військовий поранений, українські позиції замінували напередодні нового перемир’я

Один український військовий був поранений на Донбасі 26 липня перед тим, як опівночі 27 липня набрало чинності нове «повне і всеосяжне припинення вогню», повідомляє Міністерство оборони України.

За повідомленням, його у задовільному стані доправили до медичного закладу і надали необхідну допомогу.

26 липня підтримувані Росією бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, повідомили в Міноборони.

Крім того, українські військові звинуватили бойовиків у провокації напередодні нового перемир’я: протипіхотними мінами ПОМ-2 за допомогою протитанкових гранатометів були заміновані українські позиції.

«Такі міни заборонені Оттавською конвенцією та виготовляються виключно в Російській Федерації. ПОМ-2 ставиться дистанційно і має період самоліквідації від 4 до 100 годин. Підступність провокації полягає у тому, що невдовзі, уже під час дії перемир’я, міна може детонувати і вибух розцінюватиметься, як обстріл зі сторони українських позицій, або підрив українських воїнів на власних мінах. Тобто, в будь-якому випадку, як зрив повного і всеосяжного режиму припинення вогню», – йдеться в повідомленні.

Підтримувані Росією бойовики на своїх ресурсах про обстріли минулої доби не повідомляють.

З 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Домовленість досягнута 22 липня на переговорах Тристоронньої контактної групи.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за останніми оприлюдненими оцінками ООН станом іще на 31 жовтня 2019 року, загинули від 13 тисяч до 13 тисяч 200 людей, із яких було щонайменше 3 тисячі 354 цивільних, приблизно 4 тисячі 100 українських бійців і приблизно 5 тисяч 650 членів російських гібридних збройних формувань.

За цими ж даними, за цей час російської агресії також були поранені від 29 тисяч до 31 тисячі людей: приблизно від 7 тисяч до 9 тисяч цивільних, від 9 тисяч 500 до 10 тисяч 500 українських бійців і від 12 тисяч 500 до 13 тисяч 500 членів російських гібридних збройних формувань.