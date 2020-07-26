«6 років слідства». Як на Донбасі розслідують злочини, вчинені в окупованих на той час містах

Цього тижня одразу 4 міста на Луганщині відзначили 6 річницю визволення від незаконних збройних формувань. У 2014 році з 21 по 24 липня було звільнено Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасну та Лисичанськ. Через 6 років вдалося оголосити про підозру п’ятьом бойовикам, які під час боїв за Лисичанськ вбили командувача одного з підрозділів Нацгвардії Олександра Радієвського та ще трьох офіцерів і бійців. Двоє з підозрюваних – громадяни Росії. Скільки загалом розслідують справ, пов’язаних із окупацією міст, які проблеми з їхнім розслідуванням та які є перспективи – Радіо Донбас.Реалії спитало в прокурора Луганської області Олексія Ляшенка.

–​ Скільки наразі розслідується справ та по яких злочинах?

За період окупації Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного та Попасної зареєстровано близько 700 злочинів



– За період окупації Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного та Попасної зареєстровано близько 700 злочинів. Частина з них уже розглянута, частину скерували до суду, а інші ще розслідуються. Найчастіше це такі злочини – вчинення теракту, фінансування тероризму, участь у незаконних збройних формуваннях, посягання на територіальну цілісність, а також загально-кримінальні злочини – вбивства, катування, незаконне позбавлення волі.

–​ Назвіть кілька конкретних прикладів розкритих справ.

Вперше в Україні винесено вирок організованій злочинній групі щодо порушення законів та звичаїв війни



– Є досить багато вже розкритих злочинів. Деякі провадження є знаковими. Наприклад, у Лисичанську була розкрита злочинна група. 4 бойовиків так званого «Всевеликого війська Донського» фактично взяли в полон 6 жителів Лисичанська. Їх незаконно утримували та примушували будувати фортифікаційні споруди. Цього року справу скерували до суду, і суд виніс вирок за ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни». Це вперше в Україні винесений такий вирок стосовно організованої злочинної групи. Організатор отримав 10,5 років [позбавлення волі]. Інші учасники – по 10 років. Констатовано факти порушення ст.3 Женевської конвенції щодо заборони катувань.

Ще одна схожа справа зараз на стадії судового розгляду. Там 3 обвинувачених. Вони також входили до незаконного збройного формування – «війська Донського». Під приводом порушення громадянами так званого «комендантського часу», впродовж травня-липня 2014 року вони викрали та незаконно позбавили волі 4 жителів Сєвєродонецька.

Також викрита диверсійна група «Бергмана», яка з 10 по 20 липня 2014 року підірвала міст, розташований в Попаснянському районі. Учасники групи встановлені. Одного з них – мешканця Костянтинівки Донецької області – затримали.

Незважаючи на те, що багато фігурантів справ переховуються за межами України, у разі їхнього затримання вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Адже «терміни давності» не застосовуються у разі вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, проти миру та безпеки людства.

– Багато справ ще не розкрито. Які проблеми з розслідуванням та які перспективи в таких справах?

Часто немає можливості допитати свідків, обвинувачених. Слідство ведеться дистанційно



– Найбільшою проблемою, звісно, є відсутність доступу до окупованої території для отримання доказової інформації. Неможливість допиту свідків, підозрюваних, обвинувачених. Фактично, слідство здійснюється дистанційно. Але всі факти ми реєструємо. Є вже в нас методологія, є бази. За ці роки правоохоронці відбудували методологію розслідування такої категорії кримінальних проваджень.

Крім цього, наприкінці минулого року створили управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. В Луганській області там працює 27 співробітників. Є таке ж управління в Донецькій області. І є відповідний департамент в офісі Генпрокурора. Створення цих підрозділів було обумовлене необхідністю систематизувати роботу. Тепер саме ці люди займаються виявленням та розслідуванням фактів порушення міжнародного гуманітарного права, процесуальним керівництвом у розслідуванні злочинів, вчинених в умовах військового конфлікту, а також пошуком та фіксацією доказів агресії Росії проти України, аби подавати їх до міжнародних судів. Ті 700 злочинів, про які я говорив на початку, вони стосуються лише міст, визволених шість років тому. А загалом управління здійснює процесуальне керівництво у майже 400 кримінальних провадженнях. Там мова йде про скоєння понад 5 тисяч злочинів.

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