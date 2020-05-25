Прокуратура Луганщини встановила 600 людей, потерпілих від катувань бойовиків

Прокуратура Луганської області встановила близько 600 людей, потерпілих від катувань підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі. Ці дані внесені у реєстр потерпілих осіб від злочинів, вчинених в умовах збройної агресії Росії проти України, повідомив в ефірі проєкту Радіо Свобода, Радіо Донбас.Реалії прокурор Луганської області Олексій Ляшенко.

За його даними, наразі відомство розглядає більше ніж шість тисяч кримінальних правопорушень, вчинених незаконними збройними формуваннями.

«Прокуратура Луганської області здійснює процесуальне керівництво більш ніж 6 тисячами кримінальних проваджень щодо правопорушень, вчинених незаконними збройними формуваннями, які перебувають під контролем окупаційної адміністрації Росії. З метою систематизації та акумуляції даних про потерпілих від злочинів фізичних і юридичних осіб, в прокуратурі запроваджений відповідний реєстр», – зазначив Олексій Ляшенко.

Також, за його даними, наразі до реєстру досудових розслідувань внесено інформацію про понад 4 тисячі 200 потерпілих внаслідок кримінальних правопорушень, пов’язаних зі збройною агресією Росії проти України.

25 травня прокуратура Луганської області повідомила про запровадження реєстру фізичних та юридичних осіб, потерпілих від злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту на окупованій території або пов’язаних зі збройною агресією Росії проти України.

Цей реєстр надасть змогу громадянам отримати відповідний процесуальний статус потерпілого, встановити розмір заподіяних збитків і звернутися до суду для їх подальшого відшкодування, заявили у прокуратурі.

За даними відомства, відповідно до чинного законодавства забезпечується нерозголошення персональних даних.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.