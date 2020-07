Разюча знахідка у Слов’янську: вкриті сажею вологі документи містять накази про страту

Вранці 5 липня 2014 року підтримувані Росією сили під керівництвом колишнього офіцера ФСБ Росії Ігоря Гіркіна, відомого на прізвисько «Стрєлков», відступили зі східноукраїнського міста Слов’янська. Це сталося після більш ніж двох місяців окупації й кількатижневих важких боїв проти української армії і добровольчих сил, через які місто й його жителі зазнали серйозних втрат.

Приблизно через 48 годин, 7 липня, я потягом прибув із Києва до Слов’янська разом із двома американськими закордонними кореспондентами Максом Седдоном (який тоді працював для BuzzFeed News) і Ноа Снайдером, тодішнім фрілансером газет The New York Times і The Economist. Я на той момент був кореспондентом онлайн-видання Mashable.

Через те, що Слов’янськ був першим містом, яке захопили підтримувані Росією сепаратисти в квітні того року, нам не терпілося побачити, який вигляд воно мало після повернення під контроль українського уряду. Ми також хотіли дізнатися, що після себе залишили сепаратисти. Особливо нас цікавила одна будівля – відділення Служби державної безпеки України (СБУ). Це була одна з перших будівель, захоплених сепаратистами, де Гіркін в одній із кімнат облаштував собі офіс.

Штаб СБУ у Слов’янську, липень 2020 року

Ми швидко пробралися до будівлі, намагаючись не привертати уваги. Барикад, обмотаних колючим дротом, які ще за кілька днів до цього охороняли грізні бойовики, вже не було, і підхід до будівлі був надивовижу вільним. На наш подив, українських солдатів там не було, і вхідні двері були відчинені.

Всередині, навіть при світлі полудня, було досить темно. У приміщенні панував безлад: смерділо бензином, і все вкривала плівка чорної сажі. Пам’ятаючи про розтяжки, ми навшпиньках обійшли перекинуті меблі і покинуті предмети – серед них і китайські кавові чашки з прапором батальйону Гіркіна. Було зрозуміло, що сепаратисти покидали це місце поспіхом і безуспішно намагалися спалити те, що не змогли забрати з собою.

Один з нас – думаю, це був Ноа, – помітив купу документів. Деякі з них були у пластикових теках, розкиданих на підлозі в кутовій кімнаті. Ми підняли деякі з них, і Ноа почав читати вголос текст, написаний на одному з аркушів паперу. «Наказ, – почав він, а потім, через кілька рядків вниз прочитав, – засуджений до смертної кари через розстріл».

На кількох документах ми помітили підпис синім чорнилом: «Ігор Іванович Стрєлков».

Ми переглянулися й завмерли, усвідомлюючи в той момент, на що саме ми натрапили. Довго не думаючи, ми швидко позбирали в наші рюкзаки всі документи, багато з яких були вкриті сажею або просочені бензином. Ми зателефонували нашому водієві, щоб він забрав нас звідти.

Наш план полягав у тому, щоб дістатися готелю у підконтрольному сепаратистам Донецьку – непроста 140-кілометрова поїздка через військові блокпости й лінію фронту. Ми на тиждень забронювали номери і хотіли почати вивчати там зібрані документи. Але ми зіткнулися з неприємностями, як тільки покинули Слов’янськ.

На трасі нас зупинили українські сили, бо на відстані кількох кілометрів попереду у той момент ішла перестрілка. Повернувши назад, ми застрягли в колоні бронетехніки і бою, що спалахнув через лічені хвилини після того, як ми виїхали за межі міста. Сепаратисти вели щільний мінометний вогонь, і вибухи лунали на полях по обидва боки від нас. Українські військові стріляли з автоматів. Ми змогли дістатися звідти через 30 хвилин.

Із настанням ночі й закриттям пропускних пунктів на дорогах ми зрозуміли, що не доїдемо до Донецька, тому заїхали в мотель для водіїв вантажних автівок «Ман» у Дружківці. Інших клієнтів там не було, і ми заселилися у три номери. В одному з них ми зібралися для того, щоб почали переглядати ті документи, які вже встигли трохи висохнути. Ті, які не висохли, ми ретельно роз’єднали і розклали на ліжку і підлозі. Ми відчинили вікна, щоб вони висохли швидше.

Це була помилка: порив вітру не тільки розкидав кілька документів, а ще й грюкнув дверима через протяг так сильно, що розбилося скло. На гуркіт прибігла менеджерка, і нам довелося доплатити ще 600 гривень (тоді 50 доларів), щоб нас не виселили.

Тієї ночі ми майже не спали, перебираючи документи. Те, що ми знайшли, стало першим прямим матеріальним доказом імовірних воєнних злочинів, скоєних особами, пов’язаними з російською державою, у збройному конфлікті, який вона розпалила на сході України. Це були позасудові розстріли трьох українців.

