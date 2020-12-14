Приближение Гааги. За что Украина требует наказания для России в международных судах

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Офис прокурора Международного уголовного суда в Гааге 11 декабря сообщил о завершении предварительного изучения событий в Украине, связанных с международным вооруженным конфликтом на Донбассе и аннексией Крыма. Прокурор Суда Фату Бенсуда заявила, что в настоящее время существуют веские основания считать, что широкий диапазон деяний, совершенных в контексте ситуации в Украине, составляют военные преступления и преступления против человечности в пределах юрисдикции Международного уголовного суда.

«А что, Гаагского трибунала не будет?» – вопрошал «Путин» – герой популярной гротескной комедии «Наши котики». Разобраться в европейских судебных инстанциях не так-то просто: их несколько, и каждый суд имеет свою юрисдикцию, но Украина присутствует во всех. Радио Донбасс Реалии сделало обзор государственных исков Украины о разрушениях и жертвах войны, ответчиком в которых является Россия. Эти иски находятся в четырех международных судебных инстанциях.

Этот материал был впервые опубликован 24 февраля 2020 года.

Наибольшее количество исков Украины против России – в Европейском суде по правам человека. Согласно данным Минюста Украины, в ЕСПЧ Украина подала несколько международных заявлений в отношении России. Два о нарушениях прав человека в Крыму, 2 о нарушениях прав человека на востоке Украины, 1 о похищении детей-сирот и детей-инвалидов представителями группировок «ЛДНР» и незаконном перемещении этих детей на территорию России. Эти заявления подавались в 2014–2015 годах и были объединены в два крупных производства – по Крыму и по Донбассу.

В конце 2018 года Украина подала одно международное заявление против России – о нарушении прав политических узников. А в начале 2019 года – о нарушении прав захваченных украинских военных моряков. Все дела находятся на разных стадиях рассмотрения.

Кроме этого, в ЕСПЧ подаются и индивидуальные жалобы граждан. Например, о возмещении ущерба, причиненного в ходе вооруженного конфликта на Донбассе. Однако сейчас индивидуальные жалобы не рассматриваются. Как рассказал старший стратегический юрист благотворительного фонда «Право на захист» Олег Тарасенко, так будет, пока суд не рассмотрит международную жалобу Украины против России, и не установит – кто осуществляет эффективный контроль над территорией ОРДЛО.

В ноябре 2020 года ЕСПЧ объединил иски Украины и Нидерландов к России, так как в иске Нидерландов о крушении рейса MH17 содержится больше материалов по уголовному делу, которые Украина не могла получить из-за тайны следствия.

Финансирование терроризма и дискриминация в Крыму

Этот иск Украины против России рассматривает Международный суд ООН. Одна часть иска касается невыполнения Россией своих международных обязательств по противодействию финансированию терроризма.

Основной посыл Украины – Россия не предпринимает меры, чтобы остановить поставки оружия боевикам группировок «ЛДНР». И таким образом она способствовала нападению боевиков на гражданское население. В частности, обстрел автобуса возле Волновахи, обстрелы Мариуполя и Краматорска, а также уничтожение малайзийского «Боинга».

Второй иск – о дискриминации украинцев и крымских татар в Крыму. Речь идет о запрете Меджлиса, арестах активистов. Иски были поданы в начале 2017 года. И уже через несколько месяцев суд ввел временные меры по второму иску – обязал Россию воздержаться от нарушений прав крымских татар и обеспечить право на обучение на украинском языке на полуострове.

В 2018 году Украина предоставила доказательства по искам. Как заявлял тогдашний министр иностранных дел Павел Климкин, документы находятся в 29 томах, и весят более 90 килограммов

Представители России на обвинения в финансировании терроризма ответили, что российское оружие на Донбасс не поставляется. А то, что имеют группировки «ЛДНР» – советское вооружение, которое было законсервировано в шахтах Бахмута, а также отбитое в украинской армии. На уточняющий вопрос – откуда у боевиков образцы новейшего российского оружия, представители Кремля не ответили.

Однако ключевой позицией России было оспаривание юрисдикции Международного суда ООН рассматривать это дело. В ноябре 2019 года суд отклонил все возражения России и дальше перейдет к непосредственному рассмотрению дела по существу.

«Борьба за моря»

В том же здании в Гааге, где заседает Международный суд ООН, работает еще один орган – Постоянная палата третейского суда. Там также есть иск Украины против России. Киев пытается доказать, что Россия незаконно использует природные ресурсы в акваториях Черного и Азовского морей.

Среди нарушений – присвоение Одесского газового месторождения, а также месторождений вблизи Крыма. Также речь идет о блокировании транзита через Керченский пролив, строительство моста и контролирование рыбной ловли.

Как и в случае с исками в Международный суд ООН, Россия тут пытается оспорить юрисдикцию суда на рассмотрение этого дела. Если суд отклонит возражения РФ, то слушания по сути могут начаться в 2021 году.

Военные преступления

В начале 2020 года в Офисе генпрокурора Украины сообщили, что сведения о принудительной паспортизации жителей ОРДЛО паспортами группировок «ЛДНР» приобщат к искам в Международный уголовный суд, более известный, как Гаагский трибунал. Этот орган занимается военными преступлениями и преступлениями против человечности.

С 2014 года в суде рассматривается дело «Ситуация в Украине». Речь идет об убийствах во время Революции достоинства, а также ситуации в Крыму и на Донбассе.

Периодически дело дополняется новыми фактами. Например, в конце 2019 года Генпрокуратура Украины направила в офис прокурора суда материалы о внесудебных казнях 9 украинских военнослужащих в Иловайске и Дебальцево.

Также материалы передают и правозащитные организации. Например, в 2019 году Харьковская правозащитная группа и общественная организация «Мирный берег» направили в Международный криминальный суд доклад о насильственных преступлениях, совершенных в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014–2018 годах.

В докладе речь идет об убийствах гражданских, пытках, внесудебных казнях. До сих пор деятельность Международного уголовного суда ограничивалась ежегодными докладами о ситуации в Украине.