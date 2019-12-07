До Гааги передали матеріали щодо воєнних злочинів Росії під час боїв за Іловайськ та Дебальцеве – УГСПЛ

Міжнародний кримінальний суд прийняв інформаційне повідомлення щодо воєнних злочинів Росії під час боїв за Іловайськ та Дебальцеве, повідомляє Українська гельсінська спілка з прав людини.

«Суть повідомлення складається з фактів позасудових страт військовослужбовців Збройних Сил України представниками проросійської організованої групи «Козачий союз «Область війська Донського» у ході боїв за Іловайськ у 2014 році та Дебальцеве у 2015 році. Повідомлення розглядатимуться Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду разом із іншими епізодами серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, вчинених проросійськими силами на Сході України в період 2014-2019 років. Україна надала фото- та відеодокази, які прямо вказують на факт захоплення українських військових в полон, показання очевидців вбивств полонених, документи, що підтверджують смерть військовослужбовців у полоні», – мовиться у повідомленні на сайті УГСПЛ за 6 грудня.

Як зазначається, у поданні висвітлено і практику ведення бойових дій «чужими руками», тобто залучення Російською Федерацією в конфлікт підконтрольних їй незаконних збройних формувань.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

За даними УГСПЛ, попри нератифікацію Києвом Римського статуту правозахистики спільно з Генпрокуратурою збирають докази воєнних злочинів на Донбасі. Станом на сьогодні до МКС Україна направила уже декілька повідомлень, які зокрема стосувалися відповідальності за вчинення воєнних злочинів і злочинів проти людяності лідерами угрповання «ДНР» – Ігорем Гіркіним (Стрєлковим), Олександром Захарченком, Ігорем Безлєром та іншими.