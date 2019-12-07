Три питання: Данилов розповів, про що говорили на закритому засіданні РНБО

Рада національної безпеки та оборони на закритому засіданні затвердила основну стратегію для зустрічі у «нормандському форматі», заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Сьогодні на засіданні РНБО було ухвалено один зі сценаріїв, який буде втілюватися в життя як основний нараз», – сказав він у коментарі журналістам, який транслював «5 канал», зазначивши, що президент Володимир Зеленський їде до Парижа «озброєний інформацією» від українських спецслужб і є підстави для оптимізму.

«Всі органи центральної влади, всі наші Збройні сили, всі наші спеціалізовані органи – всі готові до будь-якого сценарію», – запевнив чиновник.

Окрім того, за словами Данілова, обговорювалося ще два питання: розвиток територіальної оборони, а також кібербезпека.

«Сьогодні рішенням Ради нацбезпеки та оборони був призначений перший заступник голови РНБО генерал-полковник Коваль відповідальним за це питання (щодо територіальної оборони – ред.). До 31 грудня він має закінчити процедурні питання створення територіальної оборони України, куди будуть залучені всі охочі брати у цьому участь, це можуть бути і наші добровольці, і ті хлопці, що вже побували на фронті і повернулися до громадського життя – всім знайдеться місце у цьому проєкті», – сказав він.

7 грудня президент України Володимир Зеленський скликав засідання Ради національної безпеки та оборони напередодні початку саміту у «нормандському форматі».

Зустріч у «нормандському форматі» запланована на 9 грудня у столиці Франції. Востаннє такі переговори відбувалися в жовтні 2016 року. Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що лідери країн «нормандської четвірки» обговорять повернення полонених, припинення вогню, контроль над українсько-російським кордоном і вибори на Донбасі.