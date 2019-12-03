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03 грудня 2019, Київ 23:38
Новини | Політика

У Зеленського затвердили «п’ять сценаріїв реінтеграції» частини Донбасу

Президент України Володимир Зеленський

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Учасники наради за участю президента України Володимира Зеленського 3 грудня в Києві затвердили «п’ять сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу», повідомляє офіційний сайт глави української держави.

У повідомленні не вказані деталі цих сценаріїв.

«Володимир Зеленський чітко окреслив позицію щодо неприпустимості розв'язання проблеми окупованих територій військовим шляхом і необхідності досягнення миру на сході України політико-дипломатичними методами. Секретар РНБО Олексій Данілов висловив упевненість, що за підтримки міжнародних партнерів Україна зможе повернути тимчасово окуповані території та припинити воєнні дії», – інформує президентський сайт.

Перед зустріччю у Нормандському форматі відбудеться засідання РНБО під головуванням Зеленського, уточнюється в повідомленні.

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Зустріч «нормандської четвірки» відбудеться 9 грудня в Парижі за участі лідерів України, Німеччини, Франції і Росії. Востаннє такі переговори відбувалися в жовтні 2016 року.

Володимир Зеленський і Володимир Путін 9 грудня в Парижі вперше зустрінуться особисто, раніше вони спілкувалися лише по телефону.

Що станеться на Донбасі, якщо Зеленський і Путін не домовляться?
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Що станеться на Донбасі, якщо Зеленський і Путін не домовляться?

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